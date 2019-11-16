Мединский раскритиковал Фонд кино за слабое продвижение российских фильмов
Фонд кино и профильный департамент Минкультуры не справляются с продвижением российских фильмов в малых городах России и за рубежом, заявил министр культуры Владимир Мединский на деловом завтраке Санкт-Петербургского международного культурного форума. «Это проблема, это наша боль», — приводит слова министра ТАСС.
По словам Мединского, он давно уже поставил задачу по продвижению российских фильмов за границей Фонду кино и профильному департаменту Минкультуры, но они с этим не справляются. Кроме того, Фонду кино год назад было поручено развивать кинотеатры в малых городах, однако эту задачу он тоже пока не выполнил, добавил министр. «[Фонд кино] не может организовать компанию, которая будет этим заниматься (продвигать российские фильмы в малых городах — ред.). Какой уж там зарубеж!» — заключил Мединский.
Министр также упрекнул европейских прокатчиков, которые при выборе российских фильмов ориентируются на тенденции международных фестивалей и отбирают такие картины, в которых Россия показана не с лучшей стороны. «Полное ощущение, что чем хуже будет показана режиссером российская действительность, тем больше шансов попасть на фестиваль», — пояснил Мединский.
Ранее стало известно, что Минкультуры готовит предложения об изменении системы распределения бюджетных средств на поддержку кинопроектов. Мединский сказал «Ведомостям», что кинокомпании, проекты которых не имели коммерческого успеха, будут занесены в стоп-листы.