Мединский раскритиковал Фонд кино за слабое продвижение российских фильмов

По словам Мединского, он давно уже поставил задачу по продвижению российских фильмов за границей Фонду кино и профильному департаменту Минкультуры, но они с этим не справляются. Кроме того, Фонду кино год назад было поручено развивать кинотеатры в малых городах, однако эту задачу он тоже пока не выполнил, добавил министр. «[Фонд кино] не может организовать компанию, которая будет этим заниматься (продвигать российские фильмы в малых городах — ред.). Какой уж там зарубеж!» — заключил Мединский.