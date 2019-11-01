Минкультуры занесет продюсеров провальных фильмов в стоп-лист

Статья опубликована в № 4933 от 01.11.2019 под заголовком: Минкультуры больше не хочет финансировать ремонт провалов

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Министр культуры Владимир Мединский больше не хочет финансировать кино, которое почти никто не смотрит Артем Коротаев / ТАСС

Минкультуры готовит предложения об изменении системы распределения бюджетных средств на поддержку кинопроектов, заявила глава департамента кинематографии министерства Ольга Любимова. Министр культуры Владимир Мединский сказал «Ведомостям», что кинокомпании, проекты которых не имели коммерческого успеха, будут занесены в стоп-листы: «Важно не только сделать хорошее кино, но и приложить все усилия для его продажи. Те кинокомпании, которые отличаются плохими показателями по продажам, будут иметь невысокие шансы на дальнейшую господдержку. Будут стоп-листы». По словам Мединского, задача любого фильма, который снимается с господдержкой, дойти до зрителя: через кинотеатры, через телеэкраны или в интернете.

Какие изменения планируется предложить правительству, Любимова сказать не смогла: «Потребуется внесение изменений в несколько законодательных актов. Рассчитываем, что питчинги (презентации кинопроектов. – «Ведомости») в 2020 г. пройдут уже по новым правилам».