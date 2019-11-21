РБК узнал об интересе «Яндекса» и Rambler Group к правам на показ Лиги чемпионов
«Яндекс» и Rambler Group претендуют на право показывать в России матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций по футболу, сообщает РБК со ссылкой на источники. «Яндекс» также хочет получить права на трансляцию турниров в странах СНГ. По словам собеседников издания, это может стоить компании €200 млн.
Сейчас права на трансляцию этих матчей в России принадлежат «Газпром-Медиа». Турниры показывает в эфире и на сайте входящий в холдинг канал «Матч ТВ». В конце октября «Газпром-медиа» продал Ivi эксклюзивные права на показ только в сегменте онлайн-кинотеатров матчей Российской премьер-лиги, Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Права «Газпром-Медиа» действуют до сезона 2020/21 года включительно. УЕФА уже начала искать партнера в России на следующие три сезона. Претенденты должны направить свои заявки до 25 ноября, сообщало издание SportВusinessMedia.
«Яндексу» с октября 2018 г. принадлежат эксклюзивные права на трансляцию Футбольной национальной лиги, а сентября этого года — на показ Национальной хоккейной лиги. С лета 2019 г. онлайн-кинотеатр Okko, принадлежащий Rambler Group, показывает матчи Английской премьер-лиги. Раньше правами на их трансляцию владел «Газпром-медиа».