РБК узнал об интересе «Яндекса» и Rambler Group к правам на показ Лиги чемпионов

«Яндекс» и Rambler Group претендуют на право показывать в России матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций по футболу, сообщает РБК со ссылкой на источники. «Яндекс» также хочет получить права на трансляцию турниров в странах СНГ. По словам собеседников издания, это может стоить компании €200 млн.