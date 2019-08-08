Rambler намерен собрать за год 4 млн подписчиков на футбол

Rambler планирует хорошо заработать на английском футболе. На фото – главные тренеры «Манчестер сити» Пеп Гвардиола (слева) и «Ливерпуля» Юрген Клопп PAUL ELLIS / AFP

К концу будущего сезона Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу Rambler Group рассчитывает привлечь 4 млн платных подписчиков на сервис «Okko спорт», заявил управляющий директор медиаактивов Rambler Group Максим Тадевосян. Еще 5–7% доходов принесет реклама, рассчитывает он. Это позволит сервису выйти в операционную прибыль уже по итогам первого года работы.

Сервис «Okko спорт», входящий в Rambler Group, в 2019–2022 гг. будет эксклюзивно показывать на территории России матчи АПЛ. Сумму трехлетнего контракта Rambler Group не раскрывала, однако «Коммерсантъ» со ссылкой на источник писал, что за трансляцию английского футбола группа предложила АПЛ 7 млн евро в год.

С июня «Okko спорт» продает подписки на трансляции. До августа подписка на все матчи сезона стоила 2990 руб., подорожав затем на 1000 руб. Также с августа стали доступны подписки на месяц и на день за 549 и 199 руб. соответственно. Сколько подписчиков уже набрал сервис, Тадевосян не раскрыл.

По данным Mediascope, чемпионат Англии по футболу является одним из самых популярных у российских зрителей. Больший интерес у зрителей вызывает только российский футбол. С 2015 г. матчи премьер-лиги показывали телеканалы, входящие в холдинг «Газпром-медиа», – «Матч ТВ» и три платных тематических футбольных канала. Холдинг не раскрывал никогда количество подписчиков на футбольные каналы. Если Okko соберет обещанное число подписчиков на спорт, то сразу выйдет в лидеры рынка видеосервисов. Больше всего подписчиков на видеоконтент в российском сегменте интернета сейчас у сервиса ivi.ru – 1,2 млн.

В течение лета на «Okko спорт» переходили футбольные комментаторы из «Газпром медиа» и ВГТРК. Шеф-редактором спортивной редакции Окко стал бывший комментатор ВГТРК Владимир Стогниенко, из «Газпром медиа» в «Okko спорт» перешли Роман Гутцайт и Александр Елагин.