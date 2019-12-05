Медведев ответил на вопрос Ивлеевой о возможном запрете YouTube в России
Правительство не планирует запрещать работу YouTube в России, заявил премьер Дмитрий Медведев в интервью 20 телеканалам, отвечая на вопрос блогера и ведущей телеканала «Пятница» Анастасии Ивлеевой.
«Ничего никто закрывать не собирается... Запреты неэффективны и достаточно легко в интернете обходятся», — сказал Медведев. По его словам, закон о суверенном интернете не повлияет на благополучие блогеров и других производителей контента, а монетизация видео и заработок блогеров зависят в первую очередь от политики самого сервиса YouTube.
Он также добавил, что угроза отключения России от глобальной сети интернет вполне реальна. Однако Медведев отметил, что закон о суверенном интернете поможет решить эту проблему. «Обычно в таких случаях говорят: "Ну а кто нас собирается отрезать (от интернета — прим. "Ведомостей")? Как было сказано в одном советском кинофильме, это обывательские разговорчики», — заявил премьер.
Закон о «суверенном рунете» (пакет поправок в законы «О связи» и «Об информации») вступил в силу 1 ноября 2019 г. Он обязывает операторов связи устанавливать оборудование, которое им предоставит Роскомнадзор. С его помощью ведомство сможет централизованно управлять маршрутизацией трафика в случае угрозы для работы рунета и блокировать доступ к ресурсам, включенным в список запрещенных в России. Пока закон не начал работать, поскольку еще не приняты все нормативно-правовые акты, которые должны уточнить его требования. Кроме того, не решено, какое именно оборудование будет устанавливаться на сетях операторов.