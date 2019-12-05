Медведев ответил на вопрос Ивлеевой о возможном запрете YouTube в России

Закон о «суверенном рунете» (пакет поправок в законы «О связи» и «Об информации») вступил в силу 1 ноября 2019 г. Он обязывает операторов связи устанавливать оборудование, которое им предоставит Роскомнадзор. С его помощью ведомство сможет централизованно управлять маршрутизацией трафика в случае угрозы для работы рунета и блокировать доступ к ресурсам, включенным в список запрещенных в России. Пока закон не начал работать, поскольку еще не приняты все нормативно-правовые акты, которые должны уточнить его требования. Кроме того, не решено, какое именно оборудование будет устанавливаться на сетях операторов.