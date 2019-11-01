Как связаны «суверенный интернет» и безопасность

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Если верить букве закона, сегодня, 1 ноября, в России должен заработать так называемый суверенный интернет. Государство обещает, что теперь рунет будет на 100% защищен и в случае чего сможет функционировать сам, без помощи глобальной сети. Почему государство вводит новые запреты и тратит деньги на то, что может пригодиться лишь в случае войны, фактически апокалипсиса, когда в рунете уже не будет нужды? Аргумент – безопасность. Давайте посмотрим, что это такое.

Глобальная политическая повестка сегодня собирается вокруг трех осей – неравенства, экологии, безопасности. С первого взгляда понятно, что они неравнозначны: первые две могут быть сведены к третьей. Социологи и антропологи поэтому и говорят о «секьюритизированном» обществе или даже «империализме безопасности».