Мнения / Аналитика / Хроники транзита
Статья опубликована в № 4933 от 01.11.2019 под заголовком: Суверенный интернет и безопасность

Как связаны «суверенный интернет» и безопасность

Для российской власти нет разницы между безопасностью электрочайника и безопасностью страны
Константин Гаазе

Если верить букве закона, сегодня, 1 ноября, в России должен заработать так называемый суверенный интернет. Государство обещает, что теперь рунет будет на 100% защищен и в случае чего сможет функционировать сам, без помощи глобальной сети. Почему государство вводит новые запреты и тратит деньги на то, что может пригодиться лишь в случае войны, фактически апокалипсиса, когда в рунете уже не будет нужды? Аргумент – безопасность. Давайте посмотрим, что это такое.

Глобальная политическая повестка сегодня собирается вокруг трех осей – неравенства, экологии, безопасности. С первого взгляда понятно, что они неравнозначны: первые две могут быть сведены к третьей. Социологи и антропологи поэтому и говорят о «секьюритизированном» обществе или даже «империализме безопасности».

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Комментарии
klochkovg
07:43 01.11.2019
Вам пытаются намекнуть, что работа рунета без глобального интернета по сути и есть его отключение. Пристрелить, что бы не помер.
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