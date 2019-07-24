От редакции
Статья опубликована в № 4861 от 24.07.2019 под заголовком: Ястребиная почта

Ястребиная почта сенатора Клишаса

Законопроект сенатора перлюстрирует почту и деанонимизирует отправителя

В Госдуму 23 июля внесен новый репрессивный законопроект об интернете, обязывающий российские почтовые сервисы идентифицировать пользователя и перлюстрировать его почту на предмет запрещенных тем. В Кремле явно намерены усилить контроль над интернетом в преддверии так называемого транзита власти.

Авторами законопроекта выступили четыре члена Совета Федерации во главе с председателем комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом, известным по законам о наказании за «фейковые новости», за оскорбление власти и вступающему 1 ноября в силу закону о «суверенном интернете».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике