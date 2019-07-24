Ястребиная почта сенатора Клишаса

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В Госдуму 23 июля внесен новый репрессивный законопроект об интернете, обязывающий российские почтовые сервисы идентифицировать пользователя и перлюстрировать его почту на предмет запрещенных тем. В Кремле явно намерены усилить контроль над интернетом в преддверии так называемого транзита власти.

Авторами законопроекта выступили четыре члена Совета Федерации во главе с председателем комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом, известным по законам о наказании за «фейковые новости», за оскорбление власти и вступающему 1 ноября в силу закону о «суверенном интернете».