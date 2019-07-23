Сенатор Клишас предложил идентифицировать пользователей электронной почты

В Госдуму внесен законопроект об обязательной идентификации по номеру телефона российских пользователей электронной почты Евгений Разумный / Ведомости

Во вторник, 23 июля, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и замы Александр Карлин и Александр Башкин внесли в Госдуму законопроект об обязательной идентификации по номеру телефона российских пользователей электронной почты. Согласно документу владелец сервиса электронной почты должен будет заключить договор с оператором связи и затем устанавливать личность каждого клиента.

Также оператор почтового сервиса должен по запросу Роскомнадзора в течение суток ограничить доступ пользователя к сервису, если тот передает в сообщениях запрещенную для распространения в России информацию.

Авторы законопроекта считают, что так можно существенно снизить количество ложных террористических сообщений, которые в 2019 г. приобрели массовый характер. Они рассылаются именно по электронной почте на адреса органов государственной власти и объектов социальной или транспортной инфраструктуры. А установить их личность не удается именно из-за использования почтовых сервисов, говорится в пояснительной записке.

Сотрудник МВД подтверждает: массовые ложные сообщения о бомбах в детских садах, торговых центрах и других местах массовых скоплений людей с осени прошлого года действительно обычно приходят по электронной почте. Но предлагаемый закон бесполезен для борьбы с этим, поскольку письма приходят с зарубежных сервисов.

Законопроект будет распространяться только на иностранных организаторов почтовых сервисов, которые входят в реестр организаторов распространения информации. Сейчас таких в реестре нет. Российские сервисы «вправе» осуществлять такую идентификацию, но не обязаны этого делать, отмечает ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Google и его почтовый сервис Gmail в реестр не входят и почему-то Роскомнадзор их к этому не принуждает, удивляется исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев. Дотянуться до иностранных сервисов сложно, поэтому российские власти предпочитают ужесточать правила для отечественного бизнеса, резюмирует он.

О том, что законопроект поставит в неравное положение российские компании, заявил и вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян. Они понесут дополнительные издержки, в то время как зарубежные игроки неоднократно игнорировали требования российского законодательства, заявил он.

Законопроект практически идентичен действующему с мая закону об идентификации пользователей мессенджеров, который так же обязывает идентифицировать по номеру телефона пользователей и который не работает, говорит Казарян. Это подтверждают и сотовые операторы: по словам представителей Yota и МТС, с мая к ним не поступало обращений от мессенджеров. Представители «Вымпелкома» и «Мегафона» не ответили на этот вопрос. Лишь представитель Tele2 указал, что несколько запросов все же было, но не уточнил, из каких сервисов.

Наконец, многие адреса электронной почты не имеют привязки к личности гражданина, например в организациях, что делает идентификацию невозможной, указывает Казарян.

Законопроект раскритиковал и председатель комитета Госдумы по связи Леонид Левин. В документе прописан механизм ограничения пересылки запрещенной информации, который может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного Конституцией права граждан на тайну личной переписки, передал слова депутата «Интерфакс».

Кроме того, номера части пользователей уже есть у почтовых сервисов: они используют их для двухфакторной авторизации, замечает Климарев. В июне Mail.ru предложила своим пользователям отказаться от пароля, заменив его на одноразовые коды, полученные по sms или с помощью push-уведомления. Для этого пользователь должен привязать к почте свой номер телефона. Но сервис не предполагает идентификации пользователя, уточнил представитель компании.

Представитель Rambler сказал лишь, что компания действует в соответствии с законодательством. Представитель «Яндекса» отказался от комментариев, Google не ответил на запрос «Ведомостей».