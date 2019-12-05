Режиссер Хржановский попросил Минкульт допустить все части «ДАУ» в прокат

Хржановский напомнил, что в создании «ДАУ» принимали участие дирижер Теодор Курентзис, лауреат Нобелевской премии, физик Дэвид Гросс, режиссеры Анатолий Васильев, Ромео Кастеллуччи, Питер Селларс, художники Марина Абрамович, Борис Михайлов, Карстен Хеллер и другие. Кроме того, дубляж фильмов на иностранные языки осуществили такие актеры, как Жерар Депардье, Фанни Ардан, Изабель Юппер, Изабель Аджани и Уильям Дефо. «Трудно себе представить, что все эти люди взялись бы озвучивать порнофильмы», – отметил режиссер. Он также попросил сформировать независимую комиссию, готовую пересмотреть решение о недопуске фильмов в российский прокат.