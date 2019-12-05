Режиссер Хржановский попросил Минкульт допустить все части «ДАУ» в прокат
Режиссер Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатные удостоверения всем фильмам кинопроекта «ДАУ». «Ведомости» ознакомились с копией письма режиссера. Документ направлен в Минкульт, передал «Ведомостям» Хржановский.
Проект «ДАУ» состоит из десяти фильмов, шесть из которых уже допущены к прокату. Но фильмы «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора Сын», «Дау. Саша Валера» прокатные удостоверения не получили, поскольку Минкульт счел их пропагандой порнографии и не смог присвоить некоторым сценам даже категорию 18+.
Режиссер с такой точкой зрения не согласился. «Откровенные сцены, наличествующие в фильмах, существуют там как часть художественного образа и кинематографического языка, а не как пропаганда порнографии», – написал Хржановский. Он также подчеркнул, что проект «ДАУ» – целостное произведение, которое не следует рассматривать по частям.
Хржановский напомнил, что в создании «ДАУ» принимали участие дирижер Теодор Курентзис, лауреат Нобелевской премии, физик Дэвид Гросс, режиссеры Анатолий Васильев, Ромео Кастеллуччи, Питер Селларс, художники Марина Абрамович, Борис Михайлов, Карстен Хеллер и другие. Кроме того, дубляж фильмов на иностранные языки осуществили такие актеры, как Жерар Депардье, Фанни Ардан, Изабель Юппер, Изабель Аджани и Уильям Дефо. «Трудно себе представить, что все эти люди взялись бы озвучивать порнофильмы», – отметил режиссер. Он также попросил сформировать независимую комиссию, готовую пересмотреть решение о недопуске фильмов в российский прокат.
Минкульт пока с письмом режиссера не ознакомился, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства.
Арт-проект «ДАУ», над которым Хржановский работал 12 лет, был представлен в Париже в начале года. Проект назван в честь нобелевского лауреата, советского физика Льва Ландау (1908–1968), которому режиссер посвятил фильм по мотивам мемуаров вдовы академика Коры.