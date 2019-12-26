Rambler Group подала иск к «Матч ТВ»
Rambler Group подала иск к «Матч ТВ» о прекращении распространения на сайте телеканала фрагментов матчей Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ), сообщили ТАСС в пресс-службе компании со ссылкой на руководителя спортивных проектов Rambler Group Михаила Гершковича. По его словам, дата первого заседания пока не назначена. Подробности претензий Rambler к «Матч ТВ» в интернет-холдинге не сообщили.
Мосгорсуд 10 декабря удовлетворил требование Rambler о предварительной блокировке трансляций АПЛ на сайте «Матч ТВ» из-за нарушений авторских прав. Тогда в Rambler заявляли, что претензии относятся к фрагментам, распространявшимся на сайте телеканала с августа по ноябрь 2019 г. Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский говорил, что «Матч ТВ» удалил пиратский контент, в связи с чем доступ к ресурсу не ограничивался.
В апреле Rambler Group объявила о приобретении эксклюзивных прав на трансляцию в России матчей АПЛ. Контракт действует три года начиная с сезона 2019–2020 гг.