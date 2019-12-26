Rambler Group подала иск к «Матч ТВ»

Мосгорсуд 10 декабря удовлетворил требование Rambler о предварительной блокировке трансляций АПЛ на сайте «Матч ТВ» из-за нарушений авторских прав. Тогда в Rambler заявляли, что претензии относятся к фрагментам, распространявшимся на сайте телеканала с августа по ноябрь 2019 г. Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский говорил, что «Матч ТВ» удалил пиратский контент, в связи с чем доступ к ресурсу не ограничивался.