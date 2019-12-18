Rambler отозвал иск к Twitch о компенсации на 180 млрд рублей
Rambler Group и крупнейший в мире стриминговый сервис Twitch, принадлежащий компании Amazon, урегулировали спор из-за пиратских трансляций матчей Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ), говорится в сообщении пресс-службы интернет-холдинга. Rambler Group отзывает иск с требованием компенсации на 180 млрд руб.
«Условия соглашения удовлетворяют обе стороны, кроме того, Twitch предоставил Rambler Group все необходимые для борьбы с пиратскими трансляциями инструменты», – говорится в сообщении. О каких инструментах идет речь, не уточняется.
Rambler Group объявила о приобретении эксклюзивных прав на трансляцию АПЛ в России в апреле. Контракт действует три года начиная с сезона-2019/20 г. В августе интернет-холдинг подал иск к Twitch с требованием заблокировать «пиратские трансляции» матчей АПЛ и взыскать с сервиса 2,1 млн евро (около 147 млн руб. по курсу ЦБ), сообщал «Коммерсантъ». В конце ноября Rambler Group увеличила требования до 180 млрд руб. Всего компания насчитала 36 000 случаев нарушения Twitch своих прав на показ матчей АПЛ в период с августа по ноябрь. Мосгорсуд 16 декабря заблокировал трансляции матчей АПЛ на сайте Twitch в качестве обеспечительной меры по иску, на следующий день стриминговый сервис удалил пиратский контент, связанный с АПЛ.
Изначально этот кейс для интернет-холдинга вел внешний юрист, но позже он был отстранен, и переговоры с представителями Twitch взял на себя менеджмент Rambler Group, уточняет компания. В результате стороны подписали соглашение об урегулировании спора. Причины, по которым внешний юрист был отстранен от участия в решении спора, не раскрываются.
«Мы рады, что достигли взаимопонимания и завершили судебное разбирательство и благодарим Twitch за конструктивный диалог», – отметил руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович, его слова приводятся в сообщении. Он призвал пользователей сообщать о подобных правонарушениях: «От их участия зависит чистота платформы и легальность ее контента».
В пресс-службе Twitch отметили, что сервис нацелен на устранение любых нарушений правил его использования, в том числе удаление нелегального контента. «Twitch надеется достичь этой цели совместно с Rambler Group. Мы продолжим концентрироваться на предоставлении российским пользователям качественного контента», – приводит Reuters сообщение Twitch.
«Ведомости» направили запрос в Rambler Group.