Rambler отозвал иск к Twitch о компенсации на 180 млрд рублей

Rambler Group объявила о приобретении эксклюзивных прав на трансляцию АПЛ в России в апреле. Контракт действует три года начиная с сезона-2019/20 г. В августе интернет-холдинг подал иск к Twitch с требованием заблокировать «пиратские трансляции» матчей АПЛ и взыскать с сервиса 2,1 млн евро (около 147 млн руб. по курсу ЦБ), сообщал «Коммерсантъ». В конце ноября Rambler Group увеличила требования до 180 млрд руб. Всего компания насчитала 36 000 случаев нарушения Twitch своих прав на показ матчей АПЛ в период с августа по ноябрь. Мосгорсуд 16 декабря заблокировал трансляции матчей АПЛ на сайте Twitch в качестве обеспечительной меры по иску, на следующий день стриминговый сервис удалил пиратский контент, связанный с АПЛ.