Технологии / Интернет и digital
Статья опубликована в № 4868 от 02.08.2019 под заголовком: Стриминг как норма жизни

Каждый третий пользователь рунета смотрит стримы, а каждый восьмой стримит сам

Новым форматом начинают интересоваться рекламодатели

33% активных пользователей хотя бы несколько раз в год смотрели прямые трансляции в интернете, 7% пользователей смотрели и стримили сами, а еще 5% только стримили. Такие данные следуют из отчета принадлежащей Mail.ru Group платформы DonationAlerts, подготовленного при участии исследовательской компании Research.me.

Под стримом аналитики подразумевают трансляцию действий в жизни, на компьютере или игровой консоли в режиме реального времени. Под это определение подпадают прямые эфиры концертов, мастер-классов, повседневной жизни, путешествий, прохождения компьютерных игр и т. д. При этом формат «Истории» в Instagram, Facebook и «В контакте» под понятие стриминга не подпадает. Всего в ходе исследования обе компании опросили 7745 человек в возрасте от 14 до 45 лет из городов России с населением больше 100 000 человек. Исследование готовилось по запросу Mail.ru Group, сказал «Ведомостям» представитель DonationAlerts.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике