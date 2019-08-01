Каждый третий пользователь рунета смотрит стримы, а каждый восьмой стримит сам
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33% активных пользователей хотя бы несколько раз в год смотрели прямые трансляции в интернете, 7% пользователей смотрели и стримили сами, а еще 5% только стримили. Такие данные следуют из отчета принадлежащей Mail.ru Group платформы DonationAlerts, подготовленного при участии исследовательской компании Research.me.
Под стримом аналитики подразумевают трансляцию действий в жизни, на компьютере или игровой консоли в режиме реального времени. Под это определение подпадают прямые эфиры концертов, мастер-классов, повседневной жизни, путешествий, прохождения компьютерных игр и т. д. При этом формат «Истории» в Instagram, Facebook и «В контакте» под понятие стриминга не подпадает. Всего в ходе исследования обе компании опросили 7745 человек в возрасте от 14 до 45 лет из городов России с населением больше 100 000 человек. Исследование готовилось по запросу Mail.ru Group, сказал «Ведомостям» представитель DonationAlerts.
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