«Новая газета» пожаловалась в суд на следователей из-за допроса журналистки
Редакция «Новой газеты» обратилась в Тверской суд Москвы в связи с обысками и допросом своего специального корреспондента Юлии Полухиной (Мартовалиевой), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря издания Надежду Прусенкову.
«Требуем признать незаконными проведенный у нее дома обыск, а также ее допрос, проведенный без адвокатов, которых к ней так и не пустили», — отметила Прусенкова.
Следователи из Краснодара 26 декабря обыскали квартиру Полухиной в Москве в рамках расследования уголовного дела ЧВК «Е.Н.О.Т. корп.». В момент обыска в квартире были двое несовершеннолетних детей журналистки, позже их забрал отец. У журналистки изъяли компьютеры и телефон, а саму Полухину забрали для допроса. Несколько часов редакция не могла связаться с Полухиной, ее статус в деле был не известен. Редакция разместила обращение на своем сайте, в котором требовала от правоохранительных органов объяснить ее задержание и сообщить, куда может приехать адвокат. Защитник так и не смог проконсультировать Полухину, ее допросили без адвоката и отпустили через несколько часов после задержания. В итоге она осталась в статусе свидетеля.
Редакция «Новой газеты» называла поводом для обысков и допроса опубликованное в феврале расследование Полухиной, посвященное так называемой ЧВК «Е.Н.О.Т. корп.». Члены этой организации привлечены к уголовной ответственности в Краснодарском крае сразу по нескольким статьям. Следственный комитет (СК) объяснил, что в ходе следствия по делу ЧВК «Е.Н.О.Т. корп.» следователям поступила информация, что по месту проживания Полухиной могут находиться доказательства, подтверждающие преступную деятельность фигурантов дела. Обыски проводились на основании судебного решения, отмечал СК.