«Новая газета» пожаловалась в суд на следователей из-за допроса журналистки

Следователи из Краснодара 26 декабря обыскали квартиру Полухиной в Москве в рамках расследования уголовного дела ЧВК «Е.Н.О.Т. корп.». В момент обыска в квартире были двое несовершеннолетних детей журналистки, позже их забрал отец. У журналистки изъяли компьютеры и телефон, а саму Полухину забрали для допроса. Несколько часов редакция не могла связаться с Полухиной, ее статус в деле был не известен. Редакция разместила обращение на своем сайте, в котором требовала от правоохранительных органов объяснить ее задержание и сообщить, куда может приехать адвокат. Защитник так и не смог проконсультировать Полухину, ее допросили без адвоката и отпустили через несколько часов после задержания. В итоге она осталась в статусе свидетеля.