СК объяснил проведение обысков у журналистки «Новой газеты» Юлии Полухиной
Следователи обыскали квартиру специального корреспондента «Новой газеты» Юлии Полухиной (Мартовалиевой) в рамках расследования уголовного дела ЧВК «Е.Н.О.Т. корп.», сообщается на сайте Следственного комитета России.
Во время следствия по этому делу сотрудникам правоохранительных органов поступила информация, что по месту проживания Полухиной «могут находиться предметы и документы, а также электронные носители информации, подтверждающие преступную деятельность» фигурантов дела ЧВК «Е.Н.О.Т. корп.». Отмечается, что обыски проводились на основании судебного решения для подтверждения поступившей информации. «В настоящее время допрос Мартовалиевой завершается, после чего она будет отпущена», — говорится в сообщении.
При этом СК не сообщил, где именно находится журналистка. Редакцию «Новой газеты» следователи не уведомили о месте и времени допроса журналистки, сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова. «Адвокат едет, но допрос идет без адвоката и уже завершается», — отметила она.
Рано утром в доме Полухиной прошел обыск, в этот момент в ее доме находились дети журналистки. По данным «Коммерсанта», после обыска журналистку отвезли в ГУ МВД по Москве (Петровка, 38), где располагается штаб расследования. По данным издания, у нее изъяли ноутбуки Asus и Apple, а также Iphone XR и два внешних диска.
Полухина — автор расследования о ЧВК «Е.Н.О.Т. корп.». В эту организацию входили люди, которые могли участвовать в операциях на территории Донбасса, а после окончания боевых действий они вернулись в Россию и стали упоминаться в связи с различными правонарушениями и преступлениями. «Коммерсантъ» 26 декабря сообщал, что защита фигурантов нескольких уголовных дел, связанных с ЧВК «Е.Н.О.Т. корп.», обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с ходатайством о передаче расследования из Краснодара в Москву.