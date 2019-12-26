СК объяснил проведение обысков у журналистки «Новой газеты» Юлии Полухиной

Полухина — автор расследования о ЧВК «Е.Н.О.Т. корп.». В эту организацию входили люди, которые могли участвовать в операциях на территории Донбасса, а после окончания боевых действий они вернулись в Россию и стали упоминаться в связи с различными правонарушениями и преступлениями. «Коммерсантъ» 26 декабря сообщал, что защита фигурантов нескольких уголовных дел, связанных с ЧВК «Е.Н.О.Т. корп.», обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с ходатайством о передаче расследования из Краснодара в Москву.