Mediascope назвал количество россиян, посмотревших послание Путина

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, транслировавшееся 15 января в прямом эфире пяти телеканалов, посмотрели 8,4 млн россиян старше четырех лет, следует из данных исследовательской компании Mediascope. Средняя доля выбравших послание среди тех, кто в это время смотрел телевизор, составила 35,6%, средний рейтинг (% от всех россиян) – 6,2%. Трансляция велась на «Первом», «России 1», «России 24», «Мир» и ОТР в течение полутора часов. Больше всего зрителей – порядка 3,9 млн человек – смотрели выступление президента в эфире «Первого канала».