Присяжные признали продюсера Вайнштейна виновным в изнасиловании
Жюри присяжных признало продюсера Харви Вайнштейна виновным в совершении преступных действий сексуального характера в отношении одной женщины и изнасиловании другой, передает The Hollywood Reporter. При этом кинопродюсер оправдан по трем другими пунктам, включая более серьезное изнасилование, за которое ему могло грозить пожизненное заключение.
Как уточняет издание New York Post, Вайнштейн признан виновным в принуждении к оральному сексу ассистентки Мириам Халейи, а также в изнасиловании стилистки Джессики Манн. За эти преступления 67-летний продюсер может получить до 25 лет тюрьмы.
В октябре 2017 г. The New York Times опубликовала материал, в котором Вайнштейн обвинялся в сексуальных домогательствах в отношении многих женщин. Издание утверждало, что продюсер на протяжении 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании, обещая продвижение по карьере. После этого более 80 женщин, в том числе такие актрисы, как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, открыто выступили с обвинениями в адрес Вайнштейна. Продюсер отрицает свою вину.