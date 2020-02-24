Присяжные признали продюсера Вайнштейна виновным в изнасиловании

В октябре 2017 г. The New York Times опубликовала материал, в котором Вайнштейн обвинялся в сексуальных домогательствах в отношении многих женщин. Издание утверждало, что продюсер на протяжении 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании, обещая продвижение по карьере. После этого более 80 женщин, в том числе такие актрисы, как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, открыто выступили с обвинениями в адрес Вайнштейна. Продюсер отрицает свою вину.