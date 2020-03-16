«Первый канал» начал снимать программы без зрителей

Вспышка коронавируса нового типа, получившего позже название COVID-2019, началась в декабре 2019 г. в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала распространение вируса в мире пандемией. По данным ВОЗ, случаи заболевания уже зафиксированы в 148 странах, число заразившихся на 16 марта составляет почти 170 000 человек. В России, согласно данным Минздрава на 15 марта, выявлено 63 случая коронавирусной инфекции. Трое заболевших после лечения были выписаны домой.