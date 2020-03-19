Посещаемость кинотеатров упала вдвое
В начале этой недели, 16-17 марта, посещаемость кинотеатров в России упала вдвое, рассказал «Ведомостям» представитель государственного Фонда кино. Фонд управляет единой системой учета кинобилетов (ЕАИС).
По данным ЕАИС, в эти дни в кинотеатрах было в среднем 208 000 человек, а сборы составили 42 млн руб. Неделю назад в будни это было 405 000 человек и 94 млн руб.
Итоговые данные за 18 марта фонд пока не публиковал.
Из-за пандемии коронавируса голливудские студии отменили практически все крупные мировые премьеры, запланированные на март-апрель этого года. Российские кинотеатры очень сильно зависят от голливудских фильмов – больше 75% сборов они получат благодаря иностранному кино. Сегодня, 19 марта в России стартовал показ чуть ни единственной оставшейся крупной голливудской премьеры – мультфильма «Тролли. Мировой тур» от Universal Pictures.
Еще в конце прошлой недели топ-менеджеры киносетей говорили «Ведомостям», что в регионах зрители пока не паникуют и спокойно ходят в кино. Но в воскресенье посещаемость кинотеатров и в регионах стала падать.
Кинотеатры уже обратились за помощью в правительство. Они просят премьера Михаила Мишустина прямо указать, что ограничение посещения массовых мероприятий, которые вводят региональные власти, является достаточным основанием для приостановления выплат по аренде. Это позволит кинотеатрам закрыться и не опасаться штрафов от торговых центров.
Посещаемость кинотеатров уже катастрофически упала и последствия этого отрасль буде ощущать еще несколько лет, следует из письма Мишустину. Поэтому они просят снизить налоговые и социальные платежи для кинобизнеса, сократить выплаты по коммунальным услугам и предоставить льготные кредиты для отрасли.