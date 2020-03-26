Роскомнадзор потребовал удалить твит о комендантском часе в Москве

Изображение приказа появилось в социальных сетях 19 марта, документ был якобы подписан министром обороны Сергеем Шойгу. В фейковом приказе упоминался запрет на перемещения по городу и «химическая обработка города». В тот же день оперативный штаб по Москве опроверг введение в городе особого положения.