Роскомнадзор потребовал удалить твит о комендантском часе в Москве
Роскомнадзор обратился к социальной сети Twitter с требованием удалить фейковую запись о введении в Москве комендантского часа в Москве, сообщает ведомство. Регулятор получил распоряжение Генпрокуратуры о том, что «приказ Министерства обороны о введении комендантского часа», копия которого размещена в Twitter, недостоверна.
Изображение приказа появилось в социальных сетях 19 марта, документ был якобы подписан министром обороны Сергеем Шойгу. В фейковом приказе упоминался запрет на перемещения по городу и «химическая обработка города». В тот же день оперативный штаб по Москве опроверг введение в городе особого положения.
25 марта социальная сеть Facebook по требованию Роскомнадзора удалила недостоверную информацию о числе заболевших короннавирусом, отмечают в ведомстве. Ранее Роскомнадзор обращался во «В контакте», Google (по поводу фейков в YouTube) и Facebook (по поводу Instagram). Представители «В контакте» отмечали, что ограничивает доступ к записям с недостоверными сведениями.
Возможность введения комендантского часа в Москве рассматривалась, отмечали источники «Ведомостей» в мэрии и федеральном правительстве на прошлой неделе. После публикации материала заместитель мэра Анастасия Ракова отметила, что сообщения являются ложью.