Роскомнадзор потребовал от «Эха Москвы» удалить информацию о коронавирусе
Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры потребовал удалить информацию, связанную с распространением коронавируса, у изданий «Эхо Москвы» и «Говорит Магадан», сообщает ведомство. Оно намерено оштрафовать их по статье Кодекса об административных правонарушениях о злоупотреблении свободой информации (ч. 9 ст. 13.15), максимальный штраф для юрлиц по ней составляет 500 000 руб. Также Роскомнадзор заявил, что потребовал социальные сети «В контакте», YouTube и Instagram удалить фейки, связанные с коронавирусом.
«Эхо Москвы» не получало никаких требований от Роскомнадзора и не распространяло никакую ложную информацию, заявил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.
«Говорит Магадан» цитирует определение о возбуждении дела от управления МВД по Магаданской области, которое пришло изданию 20 марта. В нем указано, что «Говорит Магадан» 16 марта неоднократно распространило недостоверную информацию о смерти человека «от коронавирусной инфекции». Издание не сообщало о смерти от коронавируса, а передавало о смерти пациента с подозрением на него, заявляет редакция.
Роскомнадзор потребовал от соцсетей удалить отдельные посты пользователей или групп пользователей, которые рассказывали якобы о массе заболевших вирусом в России и распространяли другую ложную информацию, всего речь идет о нескольких постах, знает источник, знакомый с ситуацией.
«В контакте» получила уведомление Роскомнадзора, сообщил «Ведомостям» представитель соцсети. «Наша команда модерации постоянно ведет круглосуточный мониторинг и блокирует пользователей и сети ботов, которые устраивают массовые рассылки однотипной информации. Мы ограничиваем доступ к информации, которая вводит в заблуждение, – в том числе и по теме коронавируса. Помимо этого мы оперативно реагируем на сигналы пользователей и регуляторов», – добавил он. «Ведомости» запросили комментариев Google (владеет YouTube) и Facebook (владеет Instagram).
Роскомнадзор начал удалять записи в соцсетях о коронавирусе в начале марта. 18 марта он сообщил, что готов применять к СМИ, распространяющим недостоверные новости, самые жесткие меры закона «Об информации», вплоть до отзыва лицензии.