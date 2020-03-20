Роскомнадзор потребовал от «Эха Москвы» удалить информацию о коронавирусе

«В контакте» получила уведомление Роскомнадзора, сообщил «Ведомостям» представитель соцсети. «Наша команда модерации постоянно ведет круглосуточный мониторинг и блокирует пользователей и сети ботов, которые устраивают массовые рассылки однотипной информации. Мы ограничиваем доступ к информации, которая вводит в заблуждение, – в том числе и по теме коронавируса. Помимо этого мы оперативно реагируем на сигналы пользователей и регуляторов», – добавил он. «Ведомости» запросили комментариев Google (владеет YouTube) и Facebook (владеет Instagram).