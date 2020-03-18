Роскомнадзор пригрозил СМИ отзывом лицензии за фейки о коронавирусе
Роскомнадзор готов блокировать и лишать лицензии СМИ и информационные интернет-ресурсы за распространение ложной информации о коронавирусе, сообщает пресс-служба ведомства. Самые жесткие меры могут быть применены в соответствии с Федеральным законом № 149-ФЗ «Об информации», говорится в сообщении.
Для выявления «недостоверной информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство» среди россиян, ведомство проводит круглосуточный мониторинг всех средств массовой коммуникации, социальных сетей, видеохостингов и телерадиовещательных компаний, отметили в пресс-службе. Роскомнадзор постоянно взаимодействует с правоохранительными органами и Генпрокуратурой для оперативного реагирования на каждый отдельный случай.
Роскомнадзор начал блокировать доступ к ресурсам, распространяющим фейковую информацию о распространении коронавируса нового типа в России, еще в начале марта. Ведомство сообщило, что внесло по требованию Генпрокуратуры несколько сообщений в Facebook и «В контакте» в реестр запрещенной в России информации.
В начале марта в соцсетях распространялась информация про масштабное заражение москвичей коронавирусом. Ко 2 марта эксперты Group-IB афиксировали 9500 постов, репостов, публикаций, транслирующих фейковую новость о якобы уже 20 000 заболевших россиян. Данные об аккаунтах, распространяющих фейки, компания передала в правоохранительные органы.
По официальным данным, в России по состоянию на 18 марта зафиксировано 147 заболевших коронавирусом нового типа. За последние сутки было выявлено 33 новых случая, из них 31 ‒ в Москве.