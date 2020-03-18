Роскомнадзор пригрозил СМИ отзывом лицензии за фейки о коронавирусе

Роскомнадзор начал блокировать доступ к ресурсам, распространяющим фейковую информацию о распространении коронавируса нового типа в России, еще в начале марта. Ведомство сообщило, что внесло по требованию Генпрокуратуры несколько сообщений в Facebook и «В контакте» в реестр запрещенной в России информации.