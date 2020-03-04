Роскомнадзор начал блокировать фейковые сообщения о коронавирусе
Роскомнадзор начал блокировать доступ к ресурсам, распространяющим фейковую информацию о распространении коронавируса нового типа в России, говорится в сообщении ведомства. Ведомство уже внесло по требованию Генпрокуратуры несколько сообщений в соцсетях в реестр запрещенной в России информации.
Речь идет о ссылках на сообщения в соцсетях Facebook и «В контакте», связанные с распространением коронавирусной инфекции. Генпрокуратура посчитала, что в сообщениях содержится недостоверная информация, представляющая угрозу общественной безопасности и создающая помехи функционированию объектов розничной торговли. В соответствии с законом Роскомнадзор направил уведомления о блокировке информации хостинг-провайдерам.
В начале марта в соцсетях и мессенджерах массово распространялась информация о якобы уже 20 000 заразившихся коронавирусной инфекцией россиян. Эксперты Group-IB зафиксировали 9500 таких постов и сообщений.
Президент Владимир Путин на заседании правительства заявил, что большая часть фейковых сообщений о заболевших коронавирусом в России распространяются из-за границы, «Ничего критического на самом деле не происходит», – утверждал президент.
Вспышка коронавируса нового типа началась в декабре в китайской провинции Хубэй. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами. По последним данным, число заразившихся в Китае превысило 80 000 человек, из них более 3000 человек умерли. За пределами страны вирусом заразились более 10 000 человек, из них более 160 скончались. Наибольшее распространение вирус получил в Южной Корее, Иране и Италии. Случаи заболевания выявлены у граждан 72 стран, в том числе и у россиян.