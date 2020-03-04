Путин: фейки о тысячах заболевших коронавирусом в России поступали из-за границы

Среди россиян зарегистрировано восемь случаев заражения коронавирусом. 2 марта заболевание обнаружили у россиянина, вернувшегося из Италии. 28 февраля его выявили у гражданина России, прибывшего в Азербайджан из Ирана. 26 феврали врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess в Казань, а ранее в больницу Японии доставили еще одного гражданина России с коронавирусом. Заболевшими оказались граждане Китая, их выписали из больницы в начале февраля. 3 марта коронавирус обнаружили у двоих россиян, находившихся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Первые случаи заражения в России были зафиксированы 31 января в Забайкальском крае и Тюменской области.