Путин: фейки о тысячах заболевших коронавирусом в России поступали из-за границы
Основная часть фейковых сообщений о заболевших коронавирусом в России распространяются из-за границы, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. По его словам, «ничего критического на самом деле не происходит».
«Цель таких вбросов понятна – посеять панику среди населения», – сказал президент. Противостоять этому, по его мнению, может только «своевременное всеобъемлющее и достоверное информирование граждан страны».
О распространении фейков также рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что в соцсетях распространяются сообщения «о достаточно большом» числе заболевших и что власти скрывают эту информацию. По ее словам, эта информация «не соответствует действительности».
Оперативный штаб, правительство и другие органы власти «ведут работу по профилактике проникновения коронавируса на территорию страны», сказала вице-премьер. До 1 апреля 2020 г. продлены все ограничения в отношении Китая. Кроме того, дополнительные ограничения введены для Южной Кореи и Италии. Голикова также отметила, что в новосибирском центре «Вектор» ведется разработка вакцин по пяти направлениям и 15 вариантам. Делается все возможное, чтобы разработать их как можно быстрее.
Среди россиян зарегистрировано восемь случаев заражения коронавирусом. 2 марта заболевание обнаружили у россиянина, вернувшегося из Италии. 28 февраля его выявили у гражданина России, прибывшего в Азербайджан из Ирана. 26 феврали врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess в Казань, а ранее в больницу Японии доставили еще одного гражданина России с коронавирусом. Заболевшими оказались граждане Китая, их выписали из больницы в начале февраля. 3 марта коронавирус обнаружили у двоих россиян, находившихся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Первые случаи заражения в России были зафиксированы 31 января в Забайкальском крае и Тюменской области.
2 марта в соцсетях и мессенджерах массово распространялась информация о якобы уже 20 000 заболевших россиянах. О распространении фейков говорили эксперты Group-IB, которая занимается расследованием киберпреступлений.