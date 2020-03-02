В России массово распространяются фейки об эпидемии коронавируса
Специализирующаяся на расследовании киберпреступлений Group-IB начала расследование о распространении информации про масштабное заражении москвичей коронавирусом, сообщается на сайте компании. 2 марта в соцсетях и мессенджерах массово распространялась информация о якобы уже 20 000 заболевших россиянах. Сотрудники «Ведомостей» также получили от знакомых подобные сообщения – как через Telegram, так и через WhatsApp.
Всего эксперты Group-IB зафиксировали 9500 таких постов и сообщений.
В России пока официально зарегистрировано лишь три случая заражения коронавирусом. Число заболевших может быть больше: в России тестируют на вирус только пациентов с явно выраженными симптомами заболевания и тех, кто по определению Роспотребнадзора находится в группе риска – был в контакте с другими заболевшими или вернулся из страны с большим числом зараженных. Но и таким людям могут отказать в сдаче анализов, следует из многочисленных сообщений пользователей в соцсетях. Всемирная организация здравоохранения указывает, что у части заразившихся заболевание протекает без ярко выраженных симптомов.
Для распространения фейков о вирусе во «В контакте» были использованы боты и «вбросы» в мессенджерах. Сообщения таргетировались на самую восприимчивую аудиторию, пишет Group-IB, – чаты родителей школьников и дошкольников, форумы мам и т. д.
Специалисты Group-IB начали поиск исполнителей и заказчиков информационной атаки, отметили в компании.
С распространением такого рода фейковых новостей в рунете позволяет бороться принятый в 2019 г. закон о недостоверной информации. Распространение фейков грозит штрафом до 1,5 млн руб. Признает информацию недостоверной Генеральная прокуратура. Она может потребовать срочной блокировки ресурса, который распространяет фейк.
Саму блокировку обеспечивает Роскомнадзор. Представитель Роскомнадзора заявил «Ведомостям», что ведомство пока не получало предписаний от Генпрокуратуры о фейках по вирусу. Представитель Генпрокуратуры подтвердил, что ведомство не направляло таких предписаний.
Если даже прокуратура вынесет предписание о блокировке таких сообщений в мессенджерах, непонятно, как оно будет исполнятся провайдерами. Роскомнадзор до сих пор не может добиться блокировки того же Telegram в России.
Модераторы «В контакте» постоянно мониторят и блокируют пользователей и ботов, которые устраивают массовые рассылки однотипной информации, говорит представитель сети: «Мы также ограничиваем доступ к информации, которая вводит в заблуждение – в том числе и по теме коронавируса». «В контакте» уже связалась с Group-IB для проверки их данных о распространении сообщений о 20 000 заразившихся.
«Ведомости» запросили комментарий Facebook (владеет WhatsApp) и Telegram.