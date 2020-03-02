В России массово распространяются фейки об эпидемии коронавируса

В России пока официально зарегистрировано лишь три случая заражения коронавирусом. Число заболевших может быть больше: в России тестируют на вирус только пациентов с явно выраженными симптомами заболевания и тех, кто по определению Роспотребнадзора находится в группе риска – был в контакте с другими заболевшими или вернулся из страны с большим числом зараженных. Но и таким людям могут отказать в сдаче анализов, следует из многочисленных сообщений пользователей в соцсетях. Всемирная организация здравоохранения указывает, что у части заразившихся заболевание протекает без ярко выраженных симптомов.