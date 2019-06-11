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Group-IB выпустила отчет по накруткам в шоу «Голос.Дети»

Group-IB опубликовала отчет, в котором подтвердила свои первоначальные выводы о накрутке голосов в шоу «Голос.Дети».

Финал шестого сезона «Голос.Дети» состоялся 26 апреля. Победу в шоу тогда одержала десятилетняя Микелла Абрамова – дочь российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, получившая 56,5% голосов телезрителей. Однако после победы Микеллы «Первый канал» сообщил, что проверит результаты голосования. Для оценки честности голосования привлекли Group-IB, специализирующуюся на выявлении высокотехнологичных преступлений.

В середине мая компания сообщила о факте массированной автоматизированной отправки sms-сообщений в пользу дочери Алсу. Также эксперты обнаружили необычно высокую активность голосования в одном из регионов и выявили, что для звонков использовались боты. Компания оценила стоимость накруток в 2–3 млн руб. Тогда «Первый канал» аннулировал результаты финала и провел спецвыпуск шоу, где Константин Эрнст признал победителями всех финалистов проекта.

В отчете говорится, что на первом этапе расследования эксперты обнаружили две группы номеров, с которых осуществлялись накрутки голосов. За Микеллу Абрамову с них поступило суммарно более 41 000 голосов, в том числе более 33 000 звонков. Кроме того, все эти номера зарегистрированы в Башкирии. Вторую группу номеров выявили при анализе sms. В текст 8216 сообщений помимо номера участника конкурса по ошибке исполнителей попала техническая информация и время отправления. Эта группа номеров принадлежит одному оператору связи в Ленинградской области.

Также специалисты провели исследование серверов и веб-сайта, использованных для учета голосов, но не обнаружили фактов несанкционированного доступа к системе или модификации данных.