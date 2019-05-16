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Group-IB оценила стоимость накрутки голосов в финале шоу «Голос»

Автоматизированная накрутка голосов в пользу участницы шоу «Голос.Дети» Микеллы Абрамовой могла стоить около 2–3 млн руб., сообщила «РИА Новости» представитель компании Group-IB, которая занималась проверкой итогов голосования.

В четверг Group-IB обнародовала промежуточные результаты проверки, сообщив о факте массированной автоматизированной отправки sms-сообщений в пользу Абрамовой, дочери бизнесмена Яна Абрамова и певицы Алсу. По данным компании, всего в накрутке участвовало около 300 телефонных номеров, с которых было отправлено более 8000 sms-сообщений. Также эксперты обнаружили необычно высокую активность голосования в одном из регионов и выявили, что для звонков использовались боты. Таких звонков для голосования поступило более 30 000. То есть в общей сложности было накручено более 38 000 голосов.

Как рассказал агентству представитель Group-IB, накрутка обычно заказывается в компании, имеющей оформленные на физлиц сим-карты, которые вставляются в «аппаратно-программный комплекс». В среднем по рынку один купленный голос может стоить 60–80 руб., в результате накрутка 38 000 голосов могла обойтись в 2–3 млн руб., объяснил собеседник агентства.

Представитель Group-IB отметил, что перед компанией не ставилась задача обнаружить инициатора накрутки: для этого, по его словам, нужно было бы проводить дополнительное расследование уже для установления личностей причастных.