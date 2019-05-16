«Первый канал» аннулировал результаты «Голос.Дети» из-за накруток

Телеканал принял решение провести специальный выпуск шоу, но не уточняет, будет ли повторное голосование

Первый канал

«Первый канал» решил аннулировать результаты финала шестого сезона проекта «Голос.Дети» из-за накрутки голосов, говорится в пресс-релизе телеканала. «Первый» 24 мая проведет специальный выпуск шоу в прямом эфире с участием всех финалистов, назвав такое решение беспрецедентным. Однако в релизе телеканала не сказано, будет ли проводиться повторное голосование.

Решение принято после того, как специалисты Group-IB обнародовали промежуточные результаты проверки, обнаружившей факт массированной автоматизированной отправки sms-сообщений в пользу одного из участников – Микеллы Абрамовой, дочери бизнесмена Яна Абрамова и певицы Алсу. Всего в накрутке участвовало около 300 телефонных номеров, с которых было отправлено более 8000 sms-сообщений, пришла к выводу Group-IB. Также эксперты обнаружили необычно высокую активность голосования в одном из регионов и выявили, что для звонков использовались боты.

«Задача аудита состояла в том, чтобы подтвердить или опровергнуть факт оказания искусственного воздействия на голосование, а не в том, чтобы предъявить кому-либо обвинения», – подчеркнул «Первый канал».

Финал шестого сезона шоу «Голос.Дети» состоялся 26 апреля. Абрамова победила, набрав 56,5% голосов телезрителей. Уже на следующий день «Первый канал» объявил о проверке из-за «некоторых аномальностей» при голосовании. За все сезоны проекта «Голос» канал впервые столкнулся с ситуацией, когда возникли вопросы к используемой в шоу системе голосования, заявлял гендиректор «Первого» Константин Эрнст.

На момент публикации связаться с Яном Абрамовым не удалось, «Ведомости» направили ему запрос.

Супруг Алсу Ян Абрамов – единоличный владелец занимающегося производством инструментов ООО «Ай эм си Станкоинструментальный завод» и совладелец производителя боеприпасов ООО «Нот», свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса». Кроме того, у него есть доли в управляющих недвижимостью ЗАО «Ричленд-плаза», а также в ЗАО «Тат-плаза», основная деятельность которого – предоставление займов. Абрамов был совладельцем обанкротившегося в 2016 г. банка «Местный кредит».

Проект «Голос.Дети» – адаптированная версия нидерландского The Voice Kid. Шоу является одним из самых популярных на российском телевидении. В частности, предпоследний выпуск шестого сезона «Голос.Дети» (вышел в эфир 19 апреля) смотрели 14,2% взрослых зрителей, свидетельствуют данные аналитической компании Mediascope.