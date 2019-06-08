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Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети»

«Первый канал» планирует новый сезон музыкального шоу «Голос. Дети». Об этом сообщил гендиректор телеканала Константин Эрнст, передает «РИА Новости». Закрывать шоу после скандала с результатами в финале шестого сезона конкурса канал не планирует, заверил Эрнст.

Победительницей финала шестого сезона, состоявшегося 26 апреля, стала Микелла Абрамова – дочь российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Она набрала 56,5% голосов телезрителей. Однако уже на следующий день «Первый канал» заявил о проверке результатов из-за «некоторых аномальностей» при голосовании.

Специалисты Group-IB, проводившие проверку, выявили массированную автоматизированную отправку sms-сообщений в пользу Абрамовой. Как сообщалось, в накрутке участвовало около 300 телефонных номеров, с которых было отправлено более 8000 sms-сообщений. Стоимость такой накрутки могла составлять около 2–3 млн руб., отмечала Group-IB.

После этого «Первый канал» аннулировал результаты финала шестого сезона проекта и объявил о проведении спецвыпуска в с участием всех финалистов. Абрамова отказалась участвовать в нем. Все финалисты были объявлены победителями конкурса и получили приз в 1 млн руб. Абрамова отдала свой приз на благотворительность.