Что общего у шоу «Голос.Дети» с выборами
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Ускоренное принятие законопроекта об электронном голосовании на выборах депутатов Мосгордумы вызывает сомнения в кристальной честности предстоящей кампании. На фоне скандала с отменой итогов конкурса «Голос.Дети» на «Первом канале» инструменты проверки итогов удаленного голосования выглядят недостаточными.
Госдума приняла во втором чтении законопроект об электронном голосовании на предстоящих осенью выборах депутатов Мосгордумы. Вероятно, депутаты торопятся протестировать механизм в столице, чтобы запустить его во всероссийском масштабе на думских выборах 2021 г. Новеллу одобрили, несмотря на критику экспертов, указывавших на недостаточность инструментов, гарантирующих защиту от накруток и манипуляций при подсчетах результатов.
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