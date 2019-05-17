От редакции
Статья опубликована в № 4814 от 17.05.2019 под заголовком: «Голос.Дети» по-взрослому

Что общего у шоу «Голос.Дети» с выборами

Электронное голосование может вызвать большие сомнения в честности их результатов

Ускоренное принятие законопроекта об электронном голосовании на выборах депутатов Мосгордумы вызывает сомнения в кристальной честности предстоящей кампании. На фоне скандала с отменой итогов конкурса «Голос.Дети» на «Первом канале» инструменты проверки итогов удаленного голосования выглядят недостаточными.

Госдума приняла во втором чтении законопроект об электронном голосовании на предстоящих осенью выборах депутатов Мосгордумы. Вероятно, депутаты торопятся протестировать механизм в столице, чтобы запустить его во всероссийском масштабе на думских выборах 2021 г. Новеллу одобрили, несмотря на критику экспертов, указывавших на недостаточность инструментов, гарантирующих защиту от накруток и манипуляций при подсчетах результатов.

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