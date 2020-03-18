В России зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом
В России за последние сутки число заболевших коронавирусом увеличилось до 147 человек. Выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному случаю – в Томской и Новосибирской областях, сообщил оперативный штаб. Все новые случаи заражения являются завозными. Большинство заболевших вернулись из европейских стран. «25 пациентов проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. Еще четверо госпитализированы в ИКБ № 2, среди них – один ребенок. Еще один ребенок находится в больнице имени Башляевой», – отметили в штабе. Установлены все лица, с которыми контактировали заболевшие, в том числе водители такси, отвозившие их из аэропорта домой. Все они помещены на карантин.
Всего под медицинским наблюдением на данный момент остаются 17 904 человека, уточнили в штабе. После лечения домой были выписаны пять человек. На сегодняшний день в России всего было проведено 122 854 исследования на коронавирус, сообщил Минздрав.
33 новых случая – это рекордное за сутки число заболевших коронавирусом в России. Предыдущий рекорд был зафиксирован 16 марта. Тогда за сутки было выявлено 30 новых случаев заболевания.
В середине марта правительство разработало план поддержки экономики и граждан из-за риска распространения коронавируса. План подразумевает создание антикризисного фонда в размере 300 млрд руб. Помимо этого правительство готово увеличить объем предоставляемых госгарантий, расширить льготное кредитование бизнеса. Ранее правительство на месяц отменило ограничения в городах для транспорта торговых сетей и ввело зеленый коридор на импорт товаров. 18 марта премьер Михаил Мишустин поручил органам госвласти, Центробанку и Федеральной налоговой службе (ФНС) до 1 мая не инициировать процедуру банкротства в отношении компаний, имеющих долг перед региональными бюджетами, органами исполнительной власти и подведомственным им организациями. Премьер также поручил ФНС предоставить «налоговые каникулы» компаниям, работающим в сфере туризма и авиаперевозок. Правительство также выделило 11,8 млрд руб. из резервного фонда на финансовую поддержку медицинского персонала, занимающегося выявлением и лечением заболевших коронавирусом.
16 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому до 10 апреля в столице запрещаются любые массовые мероприятия на улице, а в зданиях – с числом участников более 50 человек. С 21 марта до 12 апреля московские школы и учреждения допобразования не будут работать. Ранее власти Москвы потребовали от приезжающих из европейских стран, США, Украины и Белоруссии в течение 14 дней находиться дома на самоизоляции, а в случае плохого самочувствия – вызывать скорую помощь. По словам начальника управления МВД по Москве Олега Баранова, за прошедшие дни в столице благодаря видеокамерам системы «Безопасный город» было выявлено более 200 нарушителей режима самоизоляции.
Первые случаи заболевания коронавирусом нового типа COVID-19 были зафиксированы в декабре прошлого года в китайской провинции Хубэй. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения на 17 марта, всего в мире выявлено более 179 000 случаев заболевания, из них более 7400 случаев закончились летальным исходом.