В России зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом

В России за последние сутки число заболевших коронавирусом увеличилось до 147 человек. Выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному случаю – в Томской и Новосибирской областях, сообщил оперативный штаб. Все новые случаи заражения являются завозными. Большинство заболевших вернулись из европейских стран. «25 пациентов проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. Еще четверо госпитализированы в ИКБ № 2, среди них – один ребенок. Еще один ребенок находится в больнице имени Башляевой», – отметили в штабе. Установлены все лица, с которыми контактировали заболевшие, в том числе водители такси, отвозившие их из аэропорта домой. Все они помещены на карантин.