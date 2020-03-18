Все российские школы уйдут на каникулы на три недели
Весенние каникулы в российских школах в этом году продлятся три недели вместо одной — с 23 марта по 12 апреля. Об этом 18 марта объявил министр просвещения России Сергей Кравцов на заседании рабочей группы по поддержке региональных систем образования. Меры вводятся из-за коронавируса.
Одновременно с этим учебные заведения должны будут организовать дистанционное обучения школьников, открыв образовательные ресурсы, добавил министр.
В свою очередь руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что досрочной сдачи Единого государственного экзамена в этом году не будет. Все экзамены будут сдаваться в основное время в июне.
Приемные комиссии вузов в этом году планируется полностью перевести на дистанционную работу, рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, Минобрнауки намерено до начала приемной кампании в вузы завершить разработку онлайн-сервисов для абитуриентов.
Ранее в регионах, где были выявлены случаи заболевания коронавирусом, школы либо были закрыты на карантин, либо вводили для учащихся режим свободного посещения. Например, такой режим с 14 марта действовал в Москве по указу мэра Сергея Собянина.
Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще более чем в 120 странах. Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения заразились почти 180 000 человек, более 7400 скончались.
В России на момент публикации было выявлено 114 заболевших коронавирусом, из них 111 ‒ россияне, двое ‒ граждане Китая, один ‒ итальянец. Больше всего случаев заболевания (57) зарегистрировано в Москве.