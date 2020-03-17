Москва может закрыться на карантин

В Москве может быть больше заболевших, чем официально объявлено, считает Куринный и объясняет это большой концентрацией людей: много закрытых пространств типа метро, где вирус может дольше существовать. «Пока еще нет тотального обследования с клиническими симптомами. Многие случаи протекают под видом гриппа, ОРВИ или вообще без симптомов», — говорит Куринный. На деле заболевших может быть гораздо больше, согласен человек, близкий к мэрии. У инфицированных может и не быть явных признаков болезни , но они при этом могут быть переносчиками вируса. Карантин необходим для того, чтобы остановить распространение вируса, объясняет близкий к мэрии человек: ни одна система здравоохранения не справится, если заболеет существенная часть населения.