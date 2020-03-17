Москва может закрыться на карантин
В ближайшее время в Москве может быть введен режим ЧС и прекращена работа общественного транспорта, в том числе и метро, а город будет закрыт на въезд. Об этом «Ведомостям» рассказали несколько человек, близких к мэрии и федеральному правительству. Режим ЧС может быть введен в течение двух недель, но, возможно, уже до конца этой недели.
Режим ЧС предусматривает закрытие всех предприятий и организаций города, кроме ответственных за жизнеобеспечение и экстренных служб. Для населения работать будут только продуктовые магазины и аптеки. Транспорт прекратит работу (в том числе метро), а выехать или въехать в город будет нельзя даже на личном транспорте. Введут комендантский час (гражданам нельзя будет выходить на улицу без специального разрешения), улицы будет патрулировать полиция и Росгвардия. Нарушителей противоэпидемиологического режима будут задерживать. За нарушение предусмотрена административная ответственность с наказанием от штрафа до административного ареста до 30 суток, указывает юрист «Амулекс» Алена Зеленовская.
По словам сотрудника правоохранительных органов, все определенные законодательством ведомства (МВД, Росгвардия, МЧС, медицинские формирования Минобороны) готовятся к выполнению задач в случае объявления о чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией коронавируса и находятся в повышенной готовности для этого. Все силовые структуры находятся в состоянии готовности к введению ЧС, подтверждает человек, близкий к федеральному правительству.
Официально планируемый ввод ЧС «Ведомостям» не стали комментировать ни в пресс-службе мэрии, ни в штабе по борьбе с коронавирусом. «Ведомости» направили запросы в ГУ МВД по Москве, ГУ МЧС по Москве и Росгвардию. Режим ЧС может быть объявлен при превышении определенного числа заболевших, но «сейчас оно официально еще далеко от этого порога», указывает сотрудник правоохранительных органов.
После публикации материала заместитель мэра Анастасия Ракова, возглавляющая оперативный штаб в Москве, сообщила, что информация о возможном закрытии Москвы на карантин не соответствует действительности и сообщения являются ложью. Подробнее можно почитать здесь.
Как объявить чрезвычайную ситуацию
Режим ЧС вводят на определенной территории в результате опасного природного явления, катастрофы или бедствия, которые могут повлечь за собой человеческие жертвы и ущерб здоровью людей, следует из закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Эпидемия какого-либо заболевания тоже относится к таким основаниям, говорится на сайте МЧС. В зависимости от уровня ЧС устанавливать его могут должностные лица начиная с главы города и вплоть до президента страны. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера регионального уровня предполагают, что проблема не выходит за пределы территории одного субъекта Федерации, а пострадавших – 50–500 человек либо ущерб составляет 5–500 млн руб., следует из постановления правительства.
Сколько больных
Московские власти еще в конце февраля подготовили трехэтапный план по борьбе с коронавирусом. Предполагалось, что первый этап будет работать до появления заболевшего (превентивные меры), второй – когда появится первый больной, а третий – объявление чрезвычайной ситуации.
Спровоцировать власти перейти к тому или иному режиму может резкий, экспоненциальный рост числа заболевших, говорит член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Московские власти действительно рассматривали вариант введения городского карантина в случае, если количество заболевших станет критическим, следует из антивирусного плана мэрии. Официально в Москве выявлено 53 случая коронавируса, из них 20 было зафиксировано 16 марта (один человек выздоровел). Большинство пациентов вернулись из европейских стран, сообщал оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом. Более 13 000 человек сообщили о самоизоляции в Москве после посещения стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, говорила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве может быть больше заболевших, чем официально объявлено, считает Куринный и объясняет это большой концентрацией людей: много закрытых пространств типа метро, где вирус может дольше существовать. «Пока еще нет тотального обследования с клиническими симптомами. Многие случаи протекают под видом гриппа, ОРВИ или вообще без симптомов», — говорит Куринный. На деле заболевших может быть гораздо больше, согласен человек, близкий к мэрии. У инфицированных может и не быть явных признаков болезни , но они при этом могут быть переносчиками вируса. Карантин необходим для того, чтобы остановить распространение вируса, объясняет близкий к мэрии человек: ни одна система здравоохранения не справится, если заболеет существенная часть населения.
Сейчас в Москве анализ на коронавирус принимают больница ЦКБ РАН в Коммунарке и Инфекционная клиническая больница №1. По данным сайта Минздрава, тестирование на COVID-19 проводится в случае прибытия человека из эпидемиологически неблагополучных стран (их список есть на сайте Роспотребнадзора), контакта с вернувшимися из-за границы и зараженными в течение двух недель.
Где объявили ЧС
Первой в Европе режим ЧС 31 января ввела Италия, после обнаружения первых двух заболевших из Китая. Он продлится 6 месяцев. Несмотря на это, страна стала эпицентром пандемии в Европе – 27 980 зараженных и 2158 умерших.
Веерные ограничения
Изначально Москва планировала ввести городской карантин постепенно — до конца марта, вводя веерные ограничения. Например, 16 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел запрет на проведение любых массовых мероприятий на улице до 10 апреля. Согласно подписанному им указу, в помещениях запрещается проводить мероприятия с числом участников более 50 человек. С 17 марта вводится режим свободного посещения госучреждений дополнительного образования и спортивных школ. С 21 марта до 12 апреля будут закрыты государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения допобразования.
Также временно приостанавливается продажа билетов водителями в общественном транспорте. Минкультуры ввело временный запрет на обслуживание читателей в библиотеках. Ведомство также рекомендовало музеям отказаться от проведения групповых экскурсий, от использования аудиогидов и других мультимедийных устройств на выставках, приостановить командировки сотрудников и гастроли творческих коллективов, а также запретить иностранцам посещение учреждений культуры.
Следующим этапом Москва планирует ограничить доступ в рестораны и закрыть торговые центры, рассказали «Ведомостям» близкие к мэрии люди, а также городские предприниматели. Обсуждается вопрос закрытия торговых центров, в том числе с продуктовыми магазинами, если они расположены в нем, слышал топ-менеджер крупного ритейлера. Но, если продуктовые магазины в московском районе есть только в составе торгового центра, городские власти будут решать, как продолжить его работу.
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на встрече с представителями торговых сетей говорил, что закрытий магазинов не планируется, чтобы не спровоцировать панические настроения, говорит один из участников встречи. Представитель Минпромторга сообщил, что продовольственные магазины любых форматов «никто не планирует закрывать». По его словам, торговые сети заранее начали создавать товарные запасы. Несколько чиновников мэрии также сообщили «Ведомостям», что продовольствия в городе достаточно, а поставка продуктов даже в режиме ЧС продолжится бесперебойно. «Вирусы живут в живом организме, а продукты все без исключения проходят санобработку», – указывает один из них.
В подготовке статьи участвовали Елизавета Базанова, Алексей Никольский, Александр Соколов, Татьяна Романова