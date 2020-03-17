Заместитель Собянина опровергла информацию о возможном режиме ЧС в Москве
Оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом опровергает информацию о том, что Москва будет закрыта на карантин, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. «Сообщения являются ложью. Прошу руководствоваться официальной информацией оперативного штаба», — сказала она.
Ранее «Ведомости» узнали, что в ближайшее время в Москве может быть введен режим ЧС и прекращена работа общественного транспорта, в том числе и метро, а город будет закрыт на въезд. О таких планах столичных властей изданию сообщили несколько человек, близких к мэрии и федеральному правительству. По их данным, режим ЧС может быть введен в течение двух недель, но, возможно, уже до конца этой недели.
Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки выросло на 21 случай до 114. Заболевание выявлено в 26 регионах страны, рассказала на совещании президента Владимира Путина с правительством вице-премьер Татьяна Голикова. При этом из 114 заболевших пять уже выздоровели, а у 109 заболевание проходит в легкой форме.