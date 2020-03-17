Число заболевших коронавирусом в России выросло до 114
В России выявлено 114 случаев заражения коронавирусом в 26 регионах, сообщила на совещании президента Владимира Путина с правительством вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, 104 случая – завозные, а 10 – контактные, причем от тех, кто вернулся из-за рубежа. Вице-премьер добавила, что из 114 заболевших пять уже выздоровели, а 109 находятся в стационаре и переносят заболевание в легкой форме.
За последние сутки четыре случая коронавирусного заболевания выявили в Москве, по два случая в Самарской, Калининградской и Тверской областях. Кроме того, зафиксировано по одному случаю COVID-19 в Московской, Тамбовской, Калужской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Архангельской и Ярославской областях, а также в Красноярском крае, республиках Татарстан и Хакасия, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Голикова также рассказала, что в регионы поставлено 427 000 тест-систем для выявления коронавируса, но подчеркнула, что нет необходимости проводить тест на заболевание всем россиянам.
16 марта Голикова сообщила о 93 заразившихся коронавирусом в России и о рекордном приросте новых случаев – 30.
В мире число заболевших COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, составляет, по данным ВОЗ на 17 марта, 173 344 человек, 7019 из них скончались.