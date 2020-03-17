Число заболевших коронавирусом в России выросло до 114

В России выявлено 114 случаев заражения коронавирусом в 26 регионах, сообщила на совещании президента Владимира Путина с правительством вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, 104 случая – завозные, а 10 – контактные, причем от тех, кто вернулся из-за рубежа. Вице-премьер добавила, что из 114 заболевших пять уже выздоровели, а 109 находятся в стационаре и переносят заболевание в легкой форме.