Путин посоветовал россиянам не покупать продукты впрок

Мэр Москвы Сергей Собянин также рассказал Путину, как осуществляется контроль за гражданами, вернувшимися на родину из очагов распространения коронавирусной инфекцией. Идентифицируется 95% прибывающих, оперативно определяется место их нахождения, отметил Собянин. До всех приезжих доводится информация о необходимости соблюдать карантин в течение 14 дней. За соблюдением режима самоизоляции столичные власти следят благодаря камерам видеонаблюдения и визуализации лиц. Если человек выходит из дома, то его находят и попросят вернуться обратно, сказал мэр.