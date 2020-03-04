Group-IB передала органам данные об аккаунтах с фейками о коронавирусе
Специализирующаяся на расследовании киберпреступлений компания Group-IB сообщила, что передала в правоохранительные органы данные об аккаунтах, распространяющих фейки о коронавирусе. «Боты были ориентированы на активное распространение под конкретный фейк, хотя некоторые из ботов были зарегистрированы пару лет назад с одинаковой датой создания», – сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании. Отмечается, что у большинства ботов в профиле в качестве локации были указаны страны ближнего зарубежья.
Кроме того, эксперты Group-IB за прошедшие сутки выявили новые фейковые сообщения о коронавирусе и предупредили, что сохраняется вероятность новых вбросов. «Важно использовать информацию из доверенных источников и критически относиться к слухами и возможной дезинформации», – отмечается в сообщении пресс-службы. Для удаления дезинформации о распространении коронавируса нового типа Group-IB тесно сотрудничает с администрацией социальных сетей, в том числе с Facebook и «В контакте», и с модераторами форумов.
Group-IB начала расследование о распространении информации про масштабное заражение москвичей коронавирусом в начале марта. Ко 2 марта эксперты компании зафиксировали 9500 постов, репостов, публикаций, транслирующих фейковую новость о якобы уже 20 000 заболевших россиян.
4 марта Роскомнадзор начал блокировать доступ к ресурсам, распространяющим фейковую информацию о распространении коронавируса нового типа в России, говорится в сообщении ведомства. Ведомство уже внесло по требованию Генпрокуратуры несколько сообщений в соцсетях в реестр запрещенной в России информации.
Вспышка коронавируса нового типа началась в декабре в китайской провинции Хубэй. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами. По последним данным, число заразившихся в Китае превысило 80 000 человек, из них более 3000 человек умерли. За пределами страны вирусом заразились более 10 000 человек, из них более 160 скончались. Наибольшее распространение вирус получил в Южной Корее, Иране и Италии. Случаи заболевания выявлены у граждан 72 стран, в том числе и у россиян.