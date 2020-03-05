Власти и технологические гиганты борются с фейками о коронавирусе

В Facebook есть десятки страниц и групп, в которых люди могут прочитать и обсудить новости о коронавирусе, выявил анализ The Wall Street Journal. Например, на личной странице основателя сайта Natural News Майка Адамса в социальной сети содержится ссылка на статью с его сайта о том, что смертность среди заболевших намного выше официальной статистики. Специалисты Facebook пометили, что этот пост содержит фейковую информацию. В прошлом Facebook уже блокировала Natural News за недостоверный контент, отмечает WSJ. Адамс и Natural News отказались предоставить комментарии изданию.