Власти и технологические гиганты борются с фейками о коронавирусе
Технологические компании обещают бороться с распространением дезинформации о коронавирусе на своих платформах. Но в интернете продолжают появляться недостоверные сообщения и посты с теориями заговора.
В Facebook есть десятки страниц и групп, в которых люди могут прочитать и обсудить новости о коронавирусе, выявил анализ The Wall Street Journal. Например, на личной странице основателя сайта Natural News Майка Адамса в социальной сети содержится ссылка на статью с его сайта о том, что смертность среди заболевших намного выше официальной статистики. Специалисты Facebook пометили, что этот пост содержит фейковую информацию. В прошлом Facebook уже блокировала Natural News за недостоверный контент, отмечает WSJ. Адамс и Natural News отказались предоставить комментарии изданию.
Также в Facebook, Twitter и YouTube есть контент с теориями заговора о том, что коронавирус был создан искусственно и является биологическим оружием.