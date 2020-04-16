«Кинотавр» перенесли на осень из-за коронавируса
Российский кинофестиваль «Кинотавр», который должен был пройти в Сочи с 7 по 14 июня, перенесли на осень из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении смотра.
«Мы продолжаем работать над программой фестиваля и планируем провести его осенью», – рассказали в пресс-службе. Точную дату проведения фестиваля организаторы объявят позже.
Фестиваль «Кинотавр» проводится в Сочи с 1991 г. Председателем жюри является народный артист России Константин Хабенский. В прошлом году главную награду «Кинотавра» забрала картина режиссера Бориса Акопова «Бык».
В разные годы на фестивале побеждали «Брат» и «Война» Алексея Балабанова, «Изображая жертву» Кирилла Серебренникова, «Бедные родственники» Павла Лунгина, «Простые вещи» Алексея Попогребского, «Географ глобус пропил» Александра Велединского, «Я буду рядом», Павла Руминова, «Аритмия» Бориса Хлебникова и другие картины.