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«Кинотавр» перенесли на осень из-за коронавируса

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Российский кинофестиваль «Кинотавр», который должен был пройти в Сочи с 7 по 14 июня, перенесли на осень из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении смотра.

«Мы продолжаем работать над программой фестиваля и планируем провести его осенью», – рассказали в пресс-службе. Точную дату проведения фестиваля организаторы объявят позже.

Фестиваль «Кинотавр» проводится в Сочи с 1991 г. Председателем жюри является народный артист России Константин Хабенский. В прошлом году главную награду «Кинотавра» забрала картина режиссера Бориса Акопова «Бык».

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В разные годы на фестивале побеждали «Брат» и «Война» Алексея Балабанова, «Изображая жертву» Кирилла Серебренникова, «Бедные родственники» Павла Лунгина, «Простые вещи» Алексея Попогребского, «Географ глобус пропил» Александра Велединского, «Я буду рядом», Павла Руминова, «Аритмия» Бориса Хлебникова и другие картины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных