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На Украине завели уголовные дела о пытках и пропаганде насилия из-за фильма «Дау»

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На Украине по факту съемок фильма «Дау. Дегенерация» возбуждены уголовные дела о пытках и распространении произведений, пропагандирующий культы насилия, заявила прокуратура Харьковской области.

Съемки фильма проходили в Харькове. Прокуратура считает, что участвовавшим в них детям могли причиняться физическая боль или моральные страдания. Некоторые дети, по утверждению ведомства, были взяты для съемок из домов ребенка.

Фильмы кинопроекта «Дау» режиссера Ильи Хржановского стали доступны в онлайн-прокате 21 апреля, накануне заявления прокуратуры. В день выхода фильмов уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба заявил в Facebook, что в съемках могли участвовать младенцы из детдома. «Это дети, для которых участие в таких съемках может стать травмой на всю жизнь», – написал он и добавил, что информация требует подтверждения.

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В 2019 г. шесть фильмов «Дау» из десяти, в том числе «Дау. Дегенерация», получили прокатные удостоверения от российского Министерства культуры. Четыре других ленты – «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора Сын» и «Дау. Саша Валера» – не были допущены к прокату, так как Минкульт посчитал их пропагандой порнографии. В феврале 2020 г. представитель проекта в России Дарья Виолина заявила «Интерфаксу», что они подали иск к Минкульту с намерением опротестовать решения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных