На Украине завели уголовные дела о пытках и пропаганде насилия из-за фильма «Дау»
На Украине по факту съемок фильма «Дау. Дегенерация» возбуждены уголовные дела о пытках и распространении произведений, пропагандирующий культы насилия, заявила прокуратура Харьковской области.
Съемки фильма проходили в Харькове. Прокуратура считает, что участвовавшим в них детям могли причиняться физическая боль или моральные страдания. Некоторые дети, по утверждению ведомства, были взяты для съемок из домов ребенка.
Фильмы кинопроекта «Дау» режиссера Ильи Хржановского стали доступны в онлайн-прокате 21 апреля, накануне заявления прокуратуры. В день выхода фильмов уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба заявил в Facebook, что в съемках могли участвовать младенцы из детдома. «Это дети, для которых участие в таких съемках может стать травмой на всю жизнь», – написал он и добавил, что информация требует подтверждения.
В 2019 г. шесть фильмов «Дау» из десяти, в том числе «Дау. Дегенерация», получили прокатные удостоверения от российского Министерства культуры. Четыре других ленты – «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора Сын» и «Дау. Саша Валера» – не были допущены к прокату, так как Минкульт посчитал их пропагандой порнографии. В феврале 2020 г. представитель проекта в России Дарья Виолина заявила «Интерфаксу», что они подали иск к Минкульту с намерением опротестовать решения.