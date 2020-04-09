Все фильмы «Дау» будут доступны онлайн с апреля
Фильмы кинопроекта «Дау», а также все 700 часов отснятого хронометража будут доступны онлайн с середины апреля. Об этом на лекции сообщил режиссер Илья Хржановский, передает «Искусство кино». Первыми будут опубликованы фильмы, участвовавшие в Берлинском кинофестивале в марте: «Дау. Дегенерация» и не допущенный к прокату в России «Дау. Наташа».
Проект «Дау» был представлен в 2019 г. в Париже и состоит из десяти фильмов. После премьеры фильмы были доработаны – Хржановский отметил, что в онлайн-прокат выйдут измененные версии. Шесть фильмов «Дау» в 2019 г. получили российские прокатные удостоверения, а четыре – «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора Сын» и «Дау. Саша Валера» – не были допущены к прокату, так как Минкульт посчитал их пропагандой порнографии.
После отказа Хржановский обратился к Владимиру Мединскому, занимавшему тогда пост министра культуры. Он попросил собрать независимую комиссию, которая была бы готова пересмотреть решение, и отметил, что откровенные сцены в фильмах – это «часть художественного образа и кинематографического языка». В феврале создатели проекта заявили, что подали иск к Минкульту. Создатели требуют соблюдения права на свободу творчества, заявляла «Интерфаксу» представитель проекта в России Дарья Виолина.