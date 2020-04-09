Все фильмы «Дау» будут доступны онлайн с апреля

Проект «Дау» был представлен в 2019 г. в Париже и состоит из десяти фильмов. После премьеры фильмы были доработаны – Хржановский отметил, что в онлайн-прокат выйдут измененные версии. Шесть фильмов «Дау» в 2019 г. получили российские прокатные удостоверения, а четыре – «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора Сын» и «Дау. Саша Валера» – не были допущены к прокату, так как Минкульт посчитал их пропагандой порнографии.