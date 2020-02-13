Создатели фильмов «Дау» подали иск к Минкультуры из-за отказа в прокате
Создатели кинопроекта «Дау» режиссера Ильи Хржановского обратились в арбитражный суд с требованием признать незаконным решение Министерства культуры о частичном отказе в выдаче прокатного удостоверения. Об этом «Интерфаксу» сообщила официальный представитель проекта в России Дарья Виолина.
По ее словам, кинокомпания «Феномен филмз» подала иск 13 февраля. «Ведомостям» не удалось обнаружить его в базе арбитражного суда. Создатели фильмов считают необоснованными обвинения в пропаганде порнографии и требуют соблюдения права на свободу литературного, художественного, технического и других видов творчества, добавила Виолина.
Проект «Дау» состоит из десяти фильмов, шесть из которых были допущены к прокату. Но фильмы «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора Сын», «Дау. Саша Валера» прокатные удостоверения не получили, поскольку Минкульт счел их пропагандой порнографии и не смог присвоить некоторым сценам даже категорию 18+.
Режиссер фильмов Хржановский в декабре прошлого года обратился к руководству Минкультуры с просьбой выдать прокатные удостоверения всем частям кинопроекта «Дау». Однако Минкультуры не нашло оснований для пересмотра своего решения.
Одна из частей «Дау», запрещенных к показу в России, – «Дау. Наташа» – будет участвовать в основном конкурсе 70-го Берлинале.