Создатели фильмов «Дау» подали иск к Минкультуры из-за отказа в прокате

Проект «Дау» состоит из десяти фильмов, шесть из которых были допущены к прокату. Но фильмы «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора Сын», «Дау. Саша Валера» прокатные удостоверения не получили, поскольку Минкульт счел их пропагандой порнографии и не смог присвоить некоторым сценам даже категорию 18+.