Японская компания готова возобновить переговоры о правах на Чебурашку

Cheburashka Project LLP имеет исключительную лицензию на мультфильмы, а также на образы героев «Чебурашки» за пределами стран бывшего СССР. Компания заявляет, что лицензия действует до 2023 г. 23 апреля председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заявила о разногласиях с японским лицензиатом по поводу условий и срока действия договора. Позднее она отметила «РИА Новости», что «Союзмультфильм» за 15 лет ни разу не получил отчетность по договору. Контракт изначально заключался с компанией TV Tokyo, о Cheburashka Project LLP, которой в 2015 г. были сублицензированы права на Чебурашку, в «Союзмультфильме» ничего не знают.