Японская компания готова возобновить переговоры о правах на Чебурашку
Японская компания Cheburashka Project LLP не получала от киностудии «Союзмультфильм» официальной просьбы возобновить переговоры, но знает о том, что та недовольна действующими условиями, сообщил в ТАСС официальный представитель руководства компании. По его словам, они постоянно получают требования от «Союзмультфильма» об улучшении договоренностей. Ранее Cheburashka Project LLP уже вела переговоры, компания готова возобновить их после официальной просьбы.
Cheburashka Project LLP имеет исключительную лицензию на мультфильмы, а также на образы героев «Чебурашки» за пределами стран бывшего СССР. Компания заявляет, что лицензия действует до 2023 г. 23 апреля председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заявила о разногласиях с японским лицензиатом по поводу условий и срока действия договора. Позднее она отметила «РИА Новости», что «Союзмультфильм» за 15 лет ни разу не получил отчетность по договору. Контракт изначально заключался с компанией TV Tokyo, о Cheburashka Project LLP, которой в 2015 г. были сублицензированы права на Чебурашку, в «Союзмультфильме» ничего не знают.
Ранее в Японии выпустили короткий 3D-мультфильм о приключениях Чебурашки и крокодила Гены. Слащева отмечала, что неплохо относится к самому факту использования 3D, но недовольна качеством нового мультфильма. «Мне очень жаль, что они считают, что у них есть право на экранизацию!» – говорила она.