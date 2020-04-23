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«Союзмультфильм» хочет отобрать у Японии права на Чебурашку

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Киностудия «Союзмультфильм» намерена вернуть права на использование образа Чебурашки, переданные японской компании более 15 лет назад, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе киностудии.

У сторон есть серьезные разногласия относительно действия договора и его условий, рассказала председатель правления киностудии Юлиана Слащева. Киностудия считает текущую версию договора недействительной. Однако из-за того, что договор составлен по японскому законодательству, все разбирательства должны проходить там, а это требует серьезных затрат, рассказала Слащева. Другим вариантом решения может быть вынос спора на государственный и межправительственный уровень.

Ранее в Японии впервые выпустили короткий 3D-мультфильм о приключениях Чебурашки и крокодила Гены. Зрителям показали первую серию. Выход мультфильма приурочен к 10-летию его первого показа по франшизе в Японии под названием «Это что за Чебурашка?», говорится на сайте проекта. Японская компания утверждает, что владеет правами на «Чебурашку» до 2023 г.

Слащева, комментируя новый мультфильм, отметила, что неплохо относится к исполнению героев в 3D, но японская версия ей не понравилась. «Мне очень жаль, что они считают, что у них есть право на экранизацию!»,- сказала она. Председатель правления киностудии также добавила, что с 2017 г. «Союзмультфильм» вернул себе более 90% прав на использование фильмов «золотой коллекции», включая интернет-права и права на показ «золотой коллекции» на платных телеканалах в России и за рубежом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных