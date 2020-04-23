«Союзмультфильм» хочет отобрать у Японии права на Чебурашку

Слащева, комментируя новый мультфильм, отметила, что неплохо относится к исполнению героев в 3D, но японская версия ей не понравилась. «Мне очень жаль, что они считают, что у них есть право на экранизацию!»,- сказала она. Председатель правления киностудии также добавила, что с 2017 г. «Союзмультфильм» вернул себе более 90% прав на использование фильмов «золотой коллекции», включая интернет-права и права на показ «золотой коллекции» на платных телеканалах в России и за рубежом.