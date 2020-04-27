Pampers вслед за PepsiCo отказалась сотрудничать с Региной Тодоренко
Pampers отказалась сотрудничать c телеведущей и блогером Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии. В сообщении компании говорится, что P&G и все ее бренды, включая Pampers, выступают «категорически против любых проявлений насилия».
«Поэтому мы одинаково обеспокоены как словами Регины Тодоренко, так и направленной на нее агрессией даже после публичного извинения», – говорится в сообщении. В компании подчеркнули, что часть средств, изначально направленных на рекламную кампанию с участием Тодоренко, передадут на поддержку семей в трудной жизненной ситуации.
Тодоренко оказалась в центре скандала после того, как в интервью Peopletalk заявила, что женщины сами могут нести ответственность за то, что стали жертвами домашнего насилия. «Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?» – заявила она. Телеведущая также раскритиковала тех женщин, которые публично рассказывают о пережитом домашнем насилии.
После критики со стороны пользователей блогер на своей странице в Instagram опубликовала видео, в котором извинилась и попыталась объяснить свое заявление. По словам Тодоренко, в ней «говорили детские страхи» и нежелание выглядеть жалкой. 25 апреля российская редакция журнала Glamour лишила Тодоренко титула «Женщина года». О прекращении сотрудничества с блогером объявила j7 (входит в PepsiCo). В поддержку Тодоренко выступили телеведущие Ксения Собчак и Тина Канделаки, писатель Александр Цыпкин, а также певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин.