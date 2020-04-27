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Pampers вслед за PepsiCo отказалась сотрудничать с Региной Тодоренко

Ведомости

Pampers отказалась сотрудничать c телеведущей и блогером Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии. В сообщении компании говорится, что P&G и все ее бренды, включая Pampers, выступают «категорически против любых проявлений насилия».

«Поэтому мы одинаково обеспокоены как словами Регины Тодоренко, так и направленной на нее агрессией даже после публичного извинения», – говорится в сообщении. В компании подчеркнули, что часть средств, изначально направленных на рекламную кампанию с участием Тодоренко, передадут на поддержку семей в трудной жизненной ситуации.

Тодоренко оказалась в центре скандала после того, как в интервью Peopletalk заявила, что женщины сами могут нести ответственность за то, что стали жертвами домашнего насилия. «Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?» – заявила она. Телеведущая также раскритиковала тех женщин, которые публично рассказывают о пережитом домашнем насилии.

Ранее по теме: Glamour лишил Тодоренко титула «Женщина года» за слова о домашнем насилии

После критики со стороны пользователей блогер на своей странице в Instagram опубликовала видео, в котором извинилась и попыталась объяснить свое заявление. По словам Тодоренко, в ней «говорили детские страхи» и нежелание выглядеть жалкой. 25 апреля российская редакция журнала Glamour лишила Тодоренко титула «Женщина года». О прекращении сотрудничества с блогером объявила j7 (входит в PepsiCo). В поддержку Тодоренко выступили телеведущие Ксения Собчак и Тина Канделаки, писатель Александр Цыпкин, а также певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных