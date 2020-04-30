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АКАР сообщила о массовых сокращениях сотрудников рекламных агентств

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Рекламные агентства в России массово сокращают сотрудников и понижают им зарплату, следует из опроса, проведенного Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР). Ассоциация регулярно опрашивает агентства, и если в марте о сокращении сотрудников и их зарплаты заявили лишь 14% опрошенных, то в апреле – уже 21 и 43% опрошенных соответственно. Всего в апреле на вопросы АКАР ответили сотрудники 78 агентств. 

Уже 80% опрошенных агентств столкнулись с тем, что рекламодатели сокращают бюджеты на продвижение, а 65% – с тем, что рекламодатели и вовсе отменили запланированные кампании, следует из данных АКАР. Из-за этого агентства и режут сотрудников, следует из их ответов: «Нет заказов, нет нужды в сотрудниках».

Все участники опроса выразили уверенность, что в 2020 г. рекламный рынок сократится. В случае дальнейшего ухудшения ситуации большинство рекламных агентств (77%) намерены продолжить сокращение сотрудников и зарплат.  

В 2019 г. рекламодатели, по данным АКАР, потратили на продвижение в медиа 494 млрд руб., что на 5% больше, чем годом ранее. Рынок увеличился только благодаря интернет-рекламе, которая показала рост в 20% до 244 млрд руб. Наружная реклама осталась на уровне 2018 г. Остальные сегменты – ТВ, радио, печатная пресса – в прошлом году показали отрицательную динамику.

АКАР пока не подводила итоги рекламного рынка за I квартал 2020 г. Рынок телерекламы в январе –марте, по оценке Национального рекламного альянса (НРА, через него продается 90% рекламы в эфире каналов), вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. НРА прогнозировал, что в апреле рекламодатели сократят бюджеты на ТВ на 15%, говорили «Ведомостям» два источника, близких к этой компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных