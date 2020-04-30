АКАР сообщила о массовых сокращениях сотрудников рекламных агентств
Рекламные агентства в России массово сокращают сотрудников и понижают им зарплату, следует из опроса, проведенного Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР). Ассоциация регулярно опрашивает агентства, и если в марте о сокращении сотрудников и их зарплаты заявили лишь 14% опрошенных, то в апреле – уже 21 и 43% опрошенных соответственно. Всего в апреле на вопросы АКАР ответили сотрудники 78 агентств.
Уже 80% опрошенных агентств столкнулись с тем, что рекламодатели сокращают бюджеты на продвижение, а 65% – с тем, что рекламодатели и вовсе отменили запланированные кампании, следует из данных АКАР. Из-за этого агентства и режут сотрудников, следует из их ответов: «Нет заказов, нет нужды в сотрудниках».
Все участники опроса выразили уверенность, что в 2020 г. рекламный рынок сократится. В случае дальнейшего ухудшения ситуации большинство рекламных агентств (77%) намерены продолжить сокращение сотрудников и зарплат.
В 2019 г. рекламодатели, по данным АКАР, потратили на продвижение в медиа 494 млрд руб., что на 5% больше, чем годом ранее. Рынок увеличился только благодаря интернет-рекламе, которая показала рост в 20% до 244 млрд руб. Наружная реклама осталась на уровне 2018 г. Остальные сегменты – ТВ, радио, печатная пресса – в прошлом году показали отрицательную динамику.
АКАР пока не подводила итоги рекламного рынка за I квартал 2020 г. Рынок телерекламы в январе –марте, по оценке Национального рекламного альянса (НРА, через него продается 90% рекламы в эфире каналов), вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. НРА прогнозировал, что в апреле рекламодатели сократят бюджеты на ТВ на 15%, говорили «Ведомостям» два источника, близких к этой компании.