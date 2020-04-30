АКАР сообщила о массовых сокращениях сотрудников рекламных агентств

АКАР пока не подводила итоги рекламного рынка за I квартал 2020 г. Рынок телерекламы в январе –марте, по оценке Национального рекламного альянса (НРА, через него продается 90% рекламы в эфире каналов), вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. НРА прогнозировал, что в апреле рекламодатели сократят бюджеты на ТВ на 15%, говорили «Ведомостям» два источника, близких к этой компании.