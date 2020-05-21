Россияне на самоизоляции стали больше читать про законы и финансы
В апреле 2020 г. жители России стали проводить больше времени в интернете на компьютерах и ноутбуках, выяснила компания Mediascope. По сравнению с мартом и февралем время использования интернета на десктопе среди россиян старше 12 лет выросло на 12%.
Больше всего вырос интерес россиян к онлайн-ресурсам о финансах и законодательстве – десктопная аудитория этой тематики увеличилась в апреле на 22% пользователей по сравнению с февралем. На 18% выросли охваты на компьютерах и ноутбуках образовательных и новостных ресурсов. Также в апреле россияне на 10% больше пользовались на десктопе ресурсами о здоровье и детях, чем в феврале.
Десктопная аудитория ресурсов о путешествиях сократилась на 25% в период самоизоляции. На 17% менее популярными в апреле стали ресурсы о работе, на 9% – о недвижимости и на 6% – о спорте.
Заметно выросла в апреле десктопная аудитория продуктовых магазинов и ресторанов – на 39%. Аптеки стали на 10% популярнее в апреле, чем в феврале. Из развлечений на десктопе больше всего вырос охват книжных ресурсов (на 24%), онлайн-кинотеатров (на 7%), а также сайтов с гидами, путеводителями и афишами (на 6%).
В течение суток охват десктопа увеличился сильнее всего в период с 10 до 17 часов, а также в самой молодой группе пользователей: россияне 12–24 лет в апреле проводили в среднем на 23% больше времени в интернете на компьютерах и ноутбуках.