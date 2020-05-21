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Россияне на самоизоляции стали больше читать про законы и финансы

Ведомости

В апреле 2020 г. жители России стали проводить больше времени в интернете на компьютерах и ноутбуках, выяснила компания Mediascope. По сравнению с мартом и февралем время использования интернета на десктопе среди россиян старше 12 лет выросло на 12%.

Больше всего вырос интерес россиян к онлайн-ресурсам о финансах и законодательстве – десктопная аудитория этой тематики увеличилась в апреле на 22% пользователей по сравнению с февралем. На 18% выросли охваты на компьютерах и ноутбуках образовательных и новостных ресурсов. Также в апреле россияне на 10% больше пользовались на десктопе ресурсами о здоровье и детях, чем в феврале.

Десктопная аудитория ресурсов о путешествиях сократилась на 25% в период самоизоляции. На 17% менее популярными в апреле стали ресурсы о работе, на 9% – о недвижимости и на 6% – о спорте.

В России резко выросли продажи компьютеров

Спрос на них вырос из-за перехода на удаленную работу и дистанционное обучение

Заметно выросла в апреле десктопная аудитория продуктовых магазинов и ресторанов – на 39%. Аптеки стали на 10% популярнее в апреле, чем в феврале. Из развлечений на десктопе больше всего вырос охват книжных ресурсов (на 24%), онлайн-кинотеатров (на 7%), а также сайтов с гидами, путеводителями и афишами (на 6%).

В течение суток охват десктопа увеличился сильнее всего в период с 10 до 17 часов, а также в самой молодой группе пользователей: россияне 12–24 лет в апреле проводили в среднем на 23% больше времени в интернете на компьютерах и ноутбуках.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных