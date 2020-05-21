Россияне на самоизоляции стали больше читать про законы и финансы

Больше всего вырос интерес россиян к онлайн-ресурсам о финансах и законодательстве – десктопная аудитория этой тематики увеличилась в апреле на 22% пользователей по сравнению с февралем. На 18% выросли охваты на компьютерах и ноутбуках образовательных и новостных ресурсов. Также в апреле россияне на 10% больше пользовались на десктопе ресурсами о здоровье и детях, чем в феврале.