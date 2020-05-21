В Facebook появился раздел помощи пострадавшим от пандемии коронавируса

С момента вспышки коронавируса и начала режима самоизоляции люди стали использовать социальные сети, чтобы помогать тем, кому необходима поддержка, пояснила «Ведомостям» пресс-служба Facebook. «Вдохновляясь этими усилиями и стремясь их расширить, мы запускаем в России раздел, с помощью которого можно будет запросить помощь или предложить ее тем, кто столкнулся с наибольшими трудностями в условиях распространения COVID-19», – говорится в сообщении.