В Facebook появился раздел помощи пострадавшим от пандемии коронавируса
Facebook запустил в России раздел, который позволяет пользователям запрашивать или предлагать поддержку в условиях пандемии коронавируса. «Обратитесь за поддержкой к тем, кто живет поблизости, или сами предложите помощь», – говорится там. Просить помощи и оказывать поддержку можно как людям, так и организациям.
С момента вспышки коронавируса и начала режима самоизоляции люди стали использовать социальные сети, чтобы помогать тем, кому необходима поддержка, пояснила «Ведомостям» пресс-служба Facebook. «Вдохновляясь этими усилиями и стремясь их расширить, мы запускаем в России раздел, с помощью которого можно будет запросить помощь или предложить ее тем, кто столкнулся с наибольшими трудностями в условиях распространения COVID-19», – говорится в сообщении.
В новом разделе можно опубликовать свое сообщение, нажав кнопку «Запросить помощь» или «Предложить помощь».
Также можно искать сообщения, оставленные людьми поблизости. Поиск выполняется с помощью фильтров, которые настраивают радиус поиска (от 10 до 100 км), тип искомых публикаций (запросить или предложить помощь) и категории (поддержка бизнеса, еда, снабжение, транспорт и др.).
«Вы сможете опубликовать предложения или просьбы о помощи по любому вопросу – от закупки продуктов до транспортных перевозок», – отметила пресс-служба Facebook.
Соцсеть впервые использует подобный раздел в условиях глобального кризиса в сфере здравоохранения, подчеркивается в сообщении Facebook. Впервые такая схема была использована в 2016 г., чтобы помочь людям, пострадавшим от стихийных бедствий.