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В Facebook появился раздел помощи пострадавшим от пандемии коронавируса

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Facebook запустил в России раздел, который позволяет пользователям запрашивать или предлагать поддержку в условиях пандемии коронавируса. «Обратитесь за поддержкой к тем, кто живет поблизости, или сами предложите помощь», – говорится там. Просить помощи и оказывать поддержку можно как людям, так и организациям.

С момента вспышки коронавируса и начала режима самоизоляции люди стали использовать социальные сети, чтобы помогать тем, кому необходима поддержка, пояснила «Ведомостям» пресс-служба Facebook. «Вдохновляясь этими усилиями и стремясь их расширить, мы запускаем в России раздел, с помощью которого можно будет запросить помощь или предложить ее тем, кто столкнулся с наибольшими трудностями в условиях распространения COVID-19», – говорится в сообщении.

В новом разделе можно опубликовать свое сообщение, нажав кнопку «Запросить помощь» или «Предложить помощь».

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Также можно искать сообщения, оставленные людьми поблизости. Поиск выполняется с помощью фильтров, которые настраивают радиус поиска (от 10 до 100 км), тип искомых публикаций (запросить или предложить помощь) и категории (поддержка бизнеса, еда, снабжение, транспорт и др.).

«Вы сможете опубликовать предложения или просьбы о помощи по любому вопросу – от закупки продуктов до транспортных перевозок», – отметила пресс-служба Facebook.

Соцсеть впервые использует подобный раздел в условиях глобального кризиса в сфере здравоохранения, подчеркивается в сообщении Facebook. Впервые такая схема была использована в 2016 г., чтобы помочь людям, пострадавшим от стихийных бедствий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных