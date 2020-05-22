«Литрес» опубликует сотни записей из архивов Гостелерадиофонда
Сервис электронных и аудиокниг «Литрес» с 26 мая начнет публиковать у себя на сайте и в мобильных приложениях архивные записи Гостелерадиофонда, сообщила «Ведомостям» пресс-служба сервиса.
Это будут радиоспектакли и постановки, детские сказки и инсценировки литературных произведений, записанные Олегом Табаковым, Андреем Мироновым, Олегом Басилашвили, Риной Зеленой, Леонидом Броневым, Кларой Румяновой, Николаем Караченцовым, Юрием Яковлевым и другими. Всего сервис планирует опубликовать более 800 архивных записей.
Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм — один из крупнейших в мире архивов аудио, видео и фотоматериалов, записанных до 1995 г.
Первым на «Литрес» будет опубликован аудиосериал «12 стульев» по мотивам произведения Ильфа и Петрова. Позже на сервисе появятся «Золотой теленок» в исполнении Андрея Миронова, «Волшебник изумрудного города» с Олегом Табаковым и Валентином Гафтом в главных ролях, сказки Бориса Заходера, Шарля Перро, братьев Гримм, русские народные сказки в исполнении Николая Литвинова, стихи Агнии Барто в исполнении Рины Зеленой и многое другое.
Сейчас специалисты Гостелерадиофонда переводят хранящиеся там материалы в цифровой формат. По мере того, как будет продвигаться этот процесс, коллекция на «Литрес» будет пополняться.