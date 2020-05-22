«Литрес» опубликует сотни записей из архивов Гостелерадиофонда

Первым на «Литрес» будет опубликован аудиосериал «12 стульев» по мотивам произведения Ильфа и Петрова. Позже на сервисе появятся «Золотой теленок» в исполнении Андрея Миронова, «Волшебник изумрудного города» с Олегом Табаковым и Валентином Гафтом в главных ролях, сказки Бориса Заходера, Шарля Перро, братьев Гримм, русские народные сказки в исполнении Николая Литвинова, стихи Агнии Барто в исполнении Рины Зеленой и многое другое.