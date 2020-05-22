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«Литрес» опубликует сотни записей из архивов Гостелерадиофонда

Ведомости

Сервис электронных и аудиокниг «Литрес» с 26 мая начнет публиковать у себя на сайте и в мобильных приложениях архивные записи Гостелерадиофонда, сообщила «Ведомостям» пресс-служба сервиса.

Это будут радиоспектакли и постановки, детские сказки и инсценировки литературных произведений, записанные Олегом Табаковым, Андреем Мироновым, Олегом Басилашвили, Риной Зеленой, Леонидом Броневым, Кларой Румяновой, Николаем Караченцовым, Юрием Яковлевым и другими. Всего сервис планирует опубликовать более 800 архивных записей.

Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм — один из крупнейших в мире архивов аудио, видео и фотоматериалов, записанных до 1995 г.

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Первым на «Литрес» будет опубликован аудиосериал «12 стульев» по мотивам произведения Ильфа и Петрова. Позже на сервисе появятся «Золотой теленок» в исполнении Андрея Миронова, «Волшебник изумрудного города» с Олегом Табаковым и Валентином Гафтом в главных ролях, сказки Бориса Заходера, Шарля Перро, братьев Гримм, русские народные сказки в исполнении Николая Литвинова, стихи Агнии Барто в исполнении Рины Зеленой и многое другое.

Сейчас специалисты Гостелерадиофонда переводят хранящиеся там материалы в цифровой формат. По мере того, как будет продвигаться этот процесс, коллекция на «Литрес» будет пополняться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных