Книжные онлайн-сервисы открыли доступ к своим каталогам

Электронные книги и аудиокниги становятся все более популярными в России. В 2019 г. их продажи выросли на 35% и составили 6,5 млрд руб., следует из данных группы компаний «Литрес». Самым быстрорастущим сегментом книжного рынка стали аудиокниги. По итогам 2019 г. продажи этого формата книг в России почти удвоились и превысили 1,5 млрд руб. (по итогам 2018 г. – 850 млн руб.).