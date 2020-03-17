Книжные онлайн-сервисы открыли доступ к своим каталогам
Группа компаний «Литрес» (сервисы «Литрес» и MyBook) с 17 марта ввела 50%-ную скидку на часть каталога книг издательской группы «Эксмо-АСТ», сообщил «Ведомостям» представитель «Литрес». Это совместное решение компаний, уточнил он.
Скидка будет доступна для пользователей «Литрес» и распространится на более чем 800 электронных и аудиокниг «Эксмо-АСТ». Доступ к стандартному каталогу MyBook, который насчитывает более 140 000 электронных, станет бесплатным, рассказал представитель «Литрес». Он добавил, что акция направлена на поддержку тех, кто сейчас вынужден находиться дома.
Сервис аудиокниг Storytel откроет для новых пользователей бесплатный доступ на 30 дней ко всей библиотеке аудиосервиса, сообщил «Ведомостям» представитель Storytel. Новые пользователи, по его словам, также смогут послушать подкасты и аудиосериалы собственного производства Storytel на онлайн-платформах SoundCloud, в подкастах Apple, на «Яндекс.Музыке» и «Google подкастах».
Электронные книги и аудиокниги становятся все более популярными в России. В 2019 г. их продажи выросли на 35% и составили 6,5 млрд руб., следует из данных группы компаний «Литрес». Самым быстрорастущим сегментом книжного рынка стали аудиокниги. По итогам 2019 г. продажи этого формата книг в России почти удвоились и превысили 1,5 млрд руб. (по итогам 2018 г. – 850 млн руб.).
Ранее о спецакциях из-за коронавируса объявили российские видеосервисы. Часть из них – Premier, More.TV, Окко, «Кинопоиск HD», Tvzavr – открыли бесплатный доступ к своим сериалам и фильмам.