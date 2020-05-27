Госдума приняла закон о блокировке пиратских мобильных приложений
Госдума одобрила в третьем окончательном чтении закон о блокировке приложений, нарушающих авторские права, передает «Интерфакс». Законом вводится возможность блокировать доступ к контенту, нарушающему авторские права и распространяемому через онлайн-магазины мобильных приложений.
Помимо этого определяется значение термина «программное приложение». Под ним принято считать программы для электронных вычислительных машин, с помощью которых «без соответствующего разрешения правообладателя объекты авторских или смежных прав распространяются в интернете». В законе также говорится, кого можно признать владельцем программного приложения.
В документе говорится, что онлайн-ресурс может самостоятельно ограничивать доступ к контенту в случае отказа или бездействия владельца программного приложения. По решению Роскомнадзора доступ к программному приложению также будет ограничивать оператор связи.
Теперь законопроект должен получить одобрение в Совете Федерации. После этого его подпишет президент Владимир Путин. Он может вступить в силу уже в октябре этого года. Его авторами являются парламентарии Александр Ющенко (КПРФ), Олег Николаев («Справедливая Россия») и Марина Мукабенова («Единая Россия»).