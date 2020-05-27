Госдума приняла закон о блокировке пиратских мобильных приложений

Теперь законопроект должен получить одобрение в Совете Федерации. После этого его подпишет президент Владимир Путин. Он может вступить в силу уже в октябре этого года. Его авторами являются парламентарии Александр Ющенко (КПРФ), Олег Николаев («Справедливая Россия») и Марина Мукабенова («Единая Россия»).