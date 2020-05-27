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Госдума приняла закон о блокировке пиратских мобильных приложений

Ведомости

Госдума одобрила в третьем окончательном чтении закон о блокировке приложений, нарушающих авторские права, передает «Интерфакс». Законом вводится возможность блокировать доступ к контенту, нарушающему авторские права и распространяемому через онлайн-магазины мобильных приложений.

Помимо этого определяется значение термина «программное приложение». Под ним принято считать программы для электронных вычислительных машин, с помощью которых «без соответствующего разрешения правообладателя объекты авторских или смежных прав распространяются в интернете». В законе также говорится, кого можно признать владельцем программного приложения.

В документе говорится, что онлайн-ресурс может самостоятельно ограничивать доступ к контенту в случае отказа или бездействия владельца программного приложения. По решению Роскомнадзора доступ к программному приложению также будет ограничивать оператор связи.

Теперь законопроект должен получить одобрение в Совете Федерации. После этого его подпишет президент Владимир Путин. Он может вступить в силу уже в октябре этого года. Его авторами являются парламентарии Александр Ющенко (КПРФ), Олег Николаев («Справедливая Россия») и Марина Мукабенова («Единая Россия»).

Ранее по теме: Роскомнадзор возобновил попытки заблокировать Telegram
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных